قطر ترضخ للمطالب الـ 13 - صحيفة صدى الالكترونية

قطر ترضخ للمطالب الـ 13
رضخت قطر لقائمة المطالب الـ 13 التي سبق واشترطتها دول المقاطعة وعلى رأسها المملكة، والمتضمنة التوقف عن دعم الإرهاب وتمويله.
وقال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه مع ترامب، إن قطر قبلت المطالب الـ13، مؤكدا على الحاجة للجلوس للتباحث، حول تنفيذها.
وشدد الشيخ صباح أن أهم ما حدث في الأزمة هو تجنب التصعيد العسكري، مؤكدا أنه ليس من مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب.
وكشف في تصريحاته أنهم في الكويت أكثر من تعرض لحملات إعلامية مسيئة من قطر، قابلوها بالحوار والحل، منتقدا التغطية الإعلامية التي صاحبت الأزمة.
وكان أمير الكويت وصل إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإجراء مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما أزمة قطر.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33726 ] نشر منذ 10 ساعات
بيض الله وجهك ياشيخ صباح ,, مايجيبها إلا رجالها ,,
,, الله يطول بعمرك على طاعته ، وبارك فيك وجعلك مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر ,, آمين ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2215 ] نشر منذ 10 ساعات
الحمد لله
ونسأل الله ان تلتزم حكومة قطر بتعهداتها
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 10 ساعات
نتمنى أن تنتهي الازمه لان الشعب القطري شعب أصيل اما النظام الحاكم ماينفع معه الا العين الحمراء لابد من طرد المرتزقة اهل الفتن من أرض قطر الحبيبه هؤلاء مثل السرطان
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 10 ساعات
.. كَفو والله يا شيخ صِباح ..
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إسِمك صِباح ووَجِهك مِنوِر و دوم مِبتِسِم صِبوحي .
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الظِحِكه ماتِفارِق وَجِهك ياللي إنت بِطيبة ألقلب لنا توحي .
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عسى ربي يطوِل عُمرك وعسى قلَبي على فَرقاك ما ينوحـي .
سعيد[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 10 ساعات
الحمد لله اللهم أصلح أحوال المسلمين .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17840 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يصلح الحال يجمع شملهم
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 9 ساعات
من اهم المطالبات التي يجب على حكومة قطر تنفيذها قطع علاقاتها مع الدول المعادية للاسلام والعرب بصفة عامة ودول التحالف، كدولة روسيا وايران فهاتان الدولتان تعدان من اكبر الدول المعادية للاسلام والعروبة، علاوة على عدائها لدول التحالف.
صداوي[ عدد التعليقات: 1275 ] نشر منذ 9 ساعات
الحذر واجب حتى لو رضخ
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 9 ساعات
ابيض وجة يا شيخ صباح
وقطر بدل فضحها كان قبلت مطالب الدول الاربع
وهي حق مشروع لها في مطالبها لقطر
ولاكن الحمد لله حنكة امير الكويت
وصبر بو فهد سلمان الحزم منع التصعيد العسكري
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10945 ] نشر منذ 9 ساعات
🤔🤔
والله ياولد موزه مابي اظلمك
لكن ماندري عنك 👈اتت خبره وترعرعت بالطرق الملتويه
ماتوقع انك تصير انسان مستقيم بسهوله
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.نشوف عاد 👈هن ١٣شرط ..شرط وراء شرط تبص عليه بيديك ورجليك
مو مثل وثائقك السابقه توقع معاهدات ومن وراء تدعم الارهاب
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حركات 👈الست بنانا مكشوفه وواضحه للعيان 😊
الواقع[ عدد التعليقات: 5089 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا اصرت قطر على موقفها العدائي لدول الخليج والدول العربية فالحل الضربة العسكرية قادمة وبكل قوة وحزم خاصة انها تواجه أقوى واكبر جيوش المنطقة ولن يبقون مكتوفي الايدى امام ارهاب حكومة قطر وموقفها السياسي لقلب الحكم في دول المنطقة
النخيش[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 ساعات
للاسف كلام اعلامي فقط قطر لاتزال على رفضها وتعلق على كلام امير الكويت انه لها سيادتها ولااحد يفرض رايه عليها ولن تتغير قطر والكويت لايوجد لديها حل بل مؤيده لقطروهي من ساعدت قطر بفتح الحدود البحريه والجويه وقالها وزير قطر منذ البدايه مادام ايران وتركيا وعمان والكويت معنا سوف نستمر بقوه للاسف الاعلام لايعي الحقائق والدبلوماسيه الدوليه مجاملات ومصالح الزبده قطر منذ ارتمت بحضن تركيا وايران رجوعها مستحيل هل يفهم العالم ام يضيع وقته في مؤتمرات ومهمات لاصلاح قطر البعيد ه عن المنال لوجود اهداف خبيثه لن تتركها الا بتغيير القياده القطريه وابعاد تميم ووالده وحمد الجاسم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 ساعات
الله المستعان مثل البزر تخليه بدون مصروف وتسحب منه الموتر وتقوله اذلف رح المدرسة ورجع برجولك
وتعشيه وتفطره وتغدية خبز صامولي حاف مع كاس موية من الصنبور لين يتعلم
طلال600[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 8 ساعات
يالله بسم الله
انتهت الخلافات
ويعيش الدول العربية بسلام وامن ان شاء الله ويارب
صاروخ توماهوك كروز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
نعم نظام الحمدين وتميم الورع وموزة وعزمي قيثارة ووجه حمار الوحش((عبدالله العذبة))وحاشيتهم رضخو رغمآ عن أنوفهم الأقزام والصغار على جميع مطالب الدول الأربع بدون أي قيد أو شرط// لله دراك يازعيم العرب سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزال سعود حفظه الله ورعاه
برق[ عدد التعليقات: 10798 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يلم شملهم ولا يفرقهم
خبر سعيد
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 8 ساعات
لاتأمنو لهم 😂🤣😂🤣😃😄😅😁😀😆😉
قادم[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 7 ساعات
وألف نعم بالشيخ صباح وما قصر ولكن قطر لم ترضخ وتصر على وقف المقاطعة قبل الجلس على طاولة الحوارقادم
عبدالله[ عدد التعليقات: 426 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يصلح الحال…
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 7 ساعات
إللي جَرَب لَدغتة ألحيه في يَدِه يخاف جَرَة ألحَبِل .
محايد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 4 ساعات
والله الشعب القطري شعب طيب وزي العسل وماشفنا منهم الا كل خير
لكن المشكله هو في نظام حمد وابنه
والمرتزقه اللي مجمعينهم حواليهم بعض منهم في الحاشية وبعض منهم في الاعلام
ومن شب على شيء شاب عليه
هو نظامهم الحاكم زباله حتى لو وافقوا
على جميع الشروط
يبقون سم وينخاف منهم ومن مكرهم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12762 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر قبلت و قطر تنفي . قطر قبلت بلا شروط وقطر تنفي الشروط
سنكون بين القبول و النفي ننتظر النتيجه و ان شاء الله تكون ايجابيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12762 ] نشر منذ 54 دقيقة
الان عندما تعود العلاقات بين حكومة قطر ودول المقاطعه الى طبيعتها ويتم الصلح وبوس الخشوم
ايش حيكون موقف الاعلاميين والممثلين والمطربين من دولة قطر ومن دول المقاطعه ؟
يعني مثلا المطربين اللي ادوا اغنية ( علم قطر ) هل سيذهبون لقطر مستقبلا وكذلك الشاعر الشبرمي بعد القاء قصيدته ردا على الاغنيه هل سياتي لسعوديه وابوضبي ؟ وكذلك بعض الممثلين ؟
اتصور الموقف محرج شويه ولكن سنقول عفى الله عما سلف