قطر ترضخ للمطالب الـ 13 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

رضخت قطر لقائمة المطالب الـ 13 التي سبق واشترطتها دول المقاطعة وعلى رأسها المملكة، والمتضمنة التوقف عن دعم الإرهاب وتمويله.

وقال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه مع ترامب، إن قطر قبلت المطالب الـ13، مؤكدا على الحاجة للجلوس للتباحث، حول تنفيذها.

وشدد الشيخ صباح أن أهم ما حدث في الأزمة هو تجنب التصعيد العسكري، مؤكدا أنه ليس من مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب.

وكشف في تصريحاته أنهم في الكويت أكثر من تعرض لحملات إعلامية مسيئة من قطر، قابلوها بالحوار والحل، منتقدا التغطية الإعلامية التي صاحبت الأزمة.

وكان أمير الكويت وصل إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإجراء مباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما أزمة قطر.