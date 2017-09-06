بالفيديو.. الوليد بن طلال يزور رئيس الشيشان لبحث التعاون الاقتصادي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

زار الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، وبحثا خلالها التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونشر الرئيس الشيشاني، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام “، معلقا عليه: ” يزورني أخ عزيز، الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.. هو كان قد قطع لي وعدا خلال لقاءاتنا السابقة بأن يزور الشيشان، وها هو يفي بوعده “.

وأضاف قديروف: ” لقد بحثنا مسائل التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الشيشان “، مشيرا إلى أن ” هذه الزيارة هي استمرار لتلك العلاقات الودية التي توثقت بيني وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “.