إعلان حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب إعصار " إرما " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار إرما اشتدت قوته ليصبح من الفئة الخامسة شديدة الخطورة على منطقة الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة.

وأضاف المركز في بيان له أن الإعصار يهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث أعلنت حالات الطوارئ في فلوريدا وبورتوريكو, ويتوقع أن يصل إلى جنوب فلوريدا يوم السبت القادم.

وأفاد مركز الأرصاد الجوي في ميامي أن الإعصار يبعد نحو 440 كيلومترًا شرقي أنتيجوا وتكتسب الرياح المصاحبة له سرعة تصل إلى 280 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف أن إرما سيوجه حركته نحو مناطق من جزر ليوارد مساء أمس وصباح الأربعاء.