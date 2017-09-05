مفاجأة.. عروس منفوحة المختفية خارج المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

مفاجأة.. عروس منفوحة المختفية خارج المملكة
مازالت قضية الفتاة السورية المختفية، تثير الكثير من التساؤلات، حول أسباب اختفائها، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل إجراءاتها ومتابعتها للقضية.
لكن ” صدى ” علمت من مصادرها، أن الفتاة السورية المختفية بعد مغرب يوم الجمعة 3 ذوى الحجة الماضي 1438 المصادف 25 اغسطس 2017 ، غادرت المملكة بعد اختفاءها بساعات بطريقة نظامية ولم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التى غادرت إليها.
واختفت ” عهد ” الفتاة السورية التي تبلغ من العمر 18 عاما، الأسبوع قبل الماضي ، في حي منفوحة بمنطقة الرياض، بعد قرابة الشهر من عقد قرانها على أحد أقاربها.
وقال أخ الفتاه لـ ” صدى ” ، أن الفتاة خرجت بعد العشاء للذهاب إلى خياطة تسكن في نفس الحي من أجل إحضار ملابس لها كان من المقرر أن تستلمها تلك الليلة خاصة وأن موعد زواجها عقب عيد الأضحى المبارك بأسبوع، حيث ذهبت برفقة أخيها 33 سنة والذي أوصلها لسكن الخياطة وانصرف إلى بقالة قريبة بعد أن ظن بأن الباب قد فتح لأخته بعد سماعه لصوت محاولة فتح باب الشقة التي تقف أخته أمامه.
وأشار إلى أنه بعد عودته لذات المنزل اكتشف عدم دخول أخته للمنزل بحسب ادعاءات الخياطة التي قالت بأنها لم تعثر على المفتاح لتفتح لها الباب وحدثتها من النافذة إلا أنها رأتها تنصرف ولا تعلم إلى أين ذهبت؟ وبحسب الأخ الذي كان مع أخته بأنه متأكد أن الباب قد فتح لأخته ولا يعلم سر إصرار الخياطة -مقيمة من أبناء جلدتنا- على إنكار دخول أختي إليها.
وكانت ” صدى ” تابعت القضية منذ البداية، وسلطت الضوء على أحداثها، وتحدثت مع شقيقها، ووالدها.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1354 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفاجأة ..
والكل يتهم الخياطة المسكينة ..
لكن السؤال .. من سهل عميلية سفرها ؟؟ ولية ؟؟
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18671 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب حلو
وصلنا لطرف الخيط
أرجعوا لكاميرات المطار بنفس اليوم الي سافرت فية
قايل لكم البنت مهي مخطوفه ولا شي
شورها من راسها
وورى السالفة فارس احلام🤔
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف ؟؟🤔
لا يزال هناك حلقه مفقوده
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يبلانا
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 1 ساعة
مانشوف وايش اخرتها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18671 ] نشر منذ 1 ساعة
مما قرأت
الخياطة عندها علم وتفاصيل كل شي
لايطلق سراحها
الخياطة وراااها بلا🤔
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
ام نايف[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرا صدى
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف تم هذا؟ ؟؟؟؟؟
عزيز[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يردها بخير ويهديها
أحمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
سهل سفرها حفر الارتواز ؟
ام عماد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديها وظلمنا الخياطة😣😣
أحمد[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان هذا البلاء شغل الخيوط الي خلاها تهرب
ففي الهروب خيوووووووط كثيييييييييرهـ
ابو شنافر يطلب الكثير ويتحمل دخول الأبرهـ وخاصتاَ الأبرهـ الكبـــــــــــــــــــــــــــيرهـ
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18671 ] نشر منذ 46 دقيقة
ظلمتي الخياطة هااااه
وليش ماتكون هيه حلقة وصل🤔
قوقاز[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 15 دقيقة
ما تبغى العريس وشردة وأهلها اتهمو الخياطة ان بعض الضن أتم يارب استر علينا على جميع المسلمين وارحمنا أحياء واموات