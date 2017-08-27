بالصور.. أسرة " عهد " عروس منفوحة المفقودة تروي لـ " صدى " أربعة ألغاز تقود لاتهام الخياطة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قال والد عهد الفتاة التى فقدت مساء الجمعة الماضية بحي منفوحة وسط الرياض في حديث خاص ” لصدى” صباح اليوم، بأنه لم يذق طعم النوم منذ علم بواقعة اختفاء ابنته من قبل أبناؤه بعد الحادثة مباشرة

وأضاف المقيم حسين الحميد بأن ابنته المختفية ليست كثيرة الخروج من المنزل وأنها لا تخرج إلا مع العائلة أو اخوانها واستطرد والد عهد بأن ابنه احمد لم يدخل البيت منذ الحادثة معتقدا بأنه هو السبب في فقدانها حيث لام نفسه كثيرا بعد أن ذهب إلى البقالة التى لا تبعد عن سكن الخياطة سوى أقل من 100 متر عندما توجه لشراء قارورة مياة قبل اذان العشاء يوم الجمعة الماضي .

وعن معرفته بالخياطة وهل هي قريبة لهم قال والد عهد بأنها من نفس المنطقة هناك في سوريا ولم نعلم أنها تقيم في نفس الحي الا قبل سنة تقريبا ولا اعلم شي عنها إلى أن علمت منذ وقت يسير بأنها تعمل في خياطة الملابس وان عائلتى من عملائها .

ورغم كل الشكوك التى تدور حول الخياطة التى تحتفظ ” صدى ” باسمها إلا أن والد عهد رفض أن يوجه لها الاتهام قائلا الظلم ظلمات ولا نريد أن نظلمها .

والد عهد أضاف بانه لم يجبر ابنته على الزواج من ابن عمها والمقرر له بعد عيد الاضحى باسبوع ولا تعاني أي ضغوطات أو مشاكل في المنزل وان حياتها مع كافة أفراد أسرتها من اروع ما يكون .

احمد. يتحدث “لصدى”

بعد ذلك جاء الدور على احمد المرافق لعهد والذي قمنا بالاتصال به من أجل الحضور للمنزل فهو من رافق عهد في رحلتها التى لم تعد بعدها حيث قال ذهبت انا واختي الى الخياطة بعد أن أجرت بها اتصالا بعد الجمعة لكي تأتي إلا أن اختى اعتذرت وقالت سوف اكون عندك بعد العصر ونظرا لصيامها فقد قررت أن تذهب إليها بعد الافطار .

يقول أحمد تحركنا من بيتنا على الأقدام حيث لا يبعد بيت الخياطة عننا سوى 10 دقائق تقريبا وعندما وصلنا الى هناك وطرقت اختي الباب سمعت صوتا وكان مفتاحا في الباب ليفتح ولشعوري بالعطش توجهت قبل صلاة العشاء للبقالة القريبة

وفي الطريق طلبت من زوجتي الاتصال بعهد فقالت إنها لا ترد فقلت ربما انها بعيده عن جوالها وعندما عدت لمنزل الخياطة اتصلت بجوال عهد واذا هو مقفل

فطرقت الباب فحدثتني الخياطة من النافذه بأن اختي ليست هنا ولم ارها فقمت بالاتصال باخواني

وعندما حضروا قالت بأنها حضرت وأنها سلمتها الملابس من النافذه ثم ما لبثت وان قالت بأن المفاتيح اسقطها الاطفال بمنور المنزل إلا أن كل هذا الكلام ذهب ادراج الرياح بعد حضور اخ الخياطة من خارج المنزل حيث فتح الباب المقفل ولا نعلم من اين خرج المفتاح المفقود والكلام الإخوة الفتاة .

بعد ذلك قمنا بابلاغ الشرطة وحضرت دورية للموقع ولم نستطيع الدخول لعدم وجود اذن في ذلك ثم قمنا بالاتصال بصاحب العقار الذي أتى مشكور للشقق والتى فر بعض سكانها من العمالة الإثيوبية ولا نعلم سبب فرارهم الا رجل وزوجته بقيا في شقتهما .

هنا تتداخل معنا زوجة احمد وتقول اتصلت بالخياطة وقلت لها أن ابنتنا برقبتك فقالت الخياطة هي جت عندي وجوالها كان ما فيه شحن وخرجت ولكن لا اعلم الى اين

بعد ذلك توجهت ام عهد وعدد من قريباتها للمنزل لتقابلهم الخياطة بارتباك شديد وواضح وتغيرات غريبة في لون وجهها وتلعثم بالكلام قبل أن تسمح لهم هي ووالدتها التى كانت موجودة بالدخول للمنزل والقاء نظره عليه من الخارج دون فتح الغرف أو التفتيش بها حيث كان اخ الخياطة يكرر على مسامعهن أنه منزعج من ذلك وإنه سوف يتصرف تصرف آخر في حال استمر الوضع على ماهو عليه .

تضيف إحدى قريبات عهد بأنهن توجهن لجميع الشقق ولم يعثرن على شي و كان ذلك الساعة العاشرة والنصف تقريبا من نفس الليلة .

” حكاية السيارة البيضاء المضللة ”

أحمد حدثنا بعد ذلك بأنه في يوم السبت أمس وأثناء مراقبتهم لمنزل الخياطة لاحظوا وجود سيارة بيضاء مضللة تتردد على المكان اكثر من 10مرات ” تحتفظ ” صدى ” بتفاصيل السيارة .

يضيف احمد نزل من السيارة منها سيدة سمراء البشرة تاره بعباءة وتارة بدون وتسير في نفس شارع المنزل وبالقرب منها تماما الا انها لا تدخله اطلاقا .

” محمد اخ عهد الكبير يتحدث ”

هنا يتدخل محمد وهو الاخ الاكبر لعهد حيث ترتيب عهد بينهم هي

‘.11’ من اصل 4 أبناء و 10 بنات .

يقول محمد أن الخياطة في اليوم الثاني حضرت سيارة وأفلت الخياطة الى الدار البيضاء حيث مكان اهلها ولا نعلم هل هو قريبها ام لا هل اتو من أنفسهم ام هي من اتصلت بهم .

ويضيف محمد بأننا راجعنا شرطة منفوحة والعزيزية وجميعهم ابلغوني بالتوجه للبحث والتحري والذي تفاعل معنا وطلب بعض المعلومات ….

محمد اضاف بأن الكهرباء شبه مقطوعة على كامل العمارة التى يسكنها اثيوبيين أما شقة الخياطة فالكهرباء ليست مقطوعة

ويختتم محمد حديثه “لصدى” بأنه شاهد عصر أمس عاملا باكستانيا بجوار منزل الخياطة وسأله هل شاهدت او سمعت عن اختفاء فتاه البارح إلا أنه ارتبك هو الآخر ودخل واغلق الباب في وجهي ولا اعلم السبب .

” عم الفتاه يتحدث والخياطة لها دور ”

تداخل معنا أثناء تواجدنا في منزل والد عهد صباح اليوم عم الفتاه محمد وقال يا اخي الكريم كل الشكوك تحوم حول الخياطة فاجاباتها تتغير في كل مرة والارتباك بدأ عليها عندما قابلت اهل عهد وامورها لا تسر اطلاقا وبالتالي أعتقد أن لها علاقة مباشرة في اختفاء عهد كما أنني أود أن أضيف انها اي الخياطة استعانت بسيدتين اثيوبيتين وقالت لهما الم تريا فتاه تتحدث الى عهد فانكرتا معرفة ذلك رغم أن الخياطة قالت بأن هاتان السيدتان شاهدتان على انها شاهدت فتاه إثيوبية مع عهد .

ويضيف عم الفتاه ماذا بعد كل هذه الدلائل لا يمكن القول بأن الخياطة لا تعرف اطلاقا .

ولكن ربما تتحدث عندما تطلب إفادتها من الجهات المعنية .

” صدى ” ستواصل متابعتها للقضية وسوف تنشر لكم كل مستجداتها لحظة بلحظة إلى أن تعود عهد إلى أسرتها باذن الله.

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