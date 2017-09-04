شاب هندي يشعل النار في نفسه بعد مطالبته برشوة - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

قال مسؤولون اليوم الإثنين، أن شابا هنديا أشعل النار في نفسة أمام مكتب أحد نواب البرلمان في جنوب الهند، بعد أن طالبه مسؤول بدفع رشوة قيمتها 20 ألاف روبية 312 دولار مما أسفر عن حروق بنسبة 60% .

وقد طالب إم. سرينيفاس 25 عاما، وهو مزارع في منطقة كاريمناجار بولاية تيلانجانا، بالحصول على قطعة أرض ضمن مجموعة قطع أراضي توزعها الحكومة على أفراد طائفة الداليت ،وهي الطبقة الأدنى في النظام الهندوسي.

وأفادت تقارير بأن الضابط هناك طالبه برشوة لتسهيل نقل ملكية الأرض له.

وأوضح ” كيه. كاروناكار راو ” رئيس شرطة المنطقة، إن الشاب ومجموعة من القرويين، ذهبوا أمس الأحد إلى مكتب نائب البرلمان، لتقديم شكوى وانتظروا لساعات ولكن أُبلِغوا أن السياسي لن يستطيع مقابلته، فغضب وقام بصب الكيروسين على نفسه ثم أضرم النيران بجسده.

وكانت الحكومة في تيلانجانا بالهند أعلنت عن خطة توزيع الأراضي على المزارعين، بعد وقت قصير من إنشائها في عام2014 ولم يتم تخصيص أراضي سوى لـ 5000 من أصل 330 ألف أسرة مستهدفة.