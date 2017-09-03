 مطار القاهرة يستقبل 58 حاجا من رجال الأعمال - صحيفة صدى الالكترونية

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مطار القاهرة يستقبل 58 حاجا من رجال الأعمال

مطار القاهرة يستقبل 58 حاجا من رجال الأعمال
عبده أبوالفضل (صدى):

استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 58 حاجا من رجال الأعمال أصحاب الحج الفاخر، بعد أدائهم مناسك الحج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تم إنهاء إجراءات وصول أصحاب الحج الفاخر والذى تصل تكلفته إلى 350 ألف جنيه من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال.

وبدأت أفواج من الحجيج في مغادرة المشاعر المقدسة، بعد إنهائهم المناسك.

اقرأ: https://www.slaati.com/2017/09/03/p861283.html


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 29 دقيقة

( أصحاب الحج الفاخر)
وهل أصبح الحج أنواع …
من المؤسف أن نسمع مثل هذه التقسيمات في الأمور الدينية البحته…

[ عدد التعليقات: 33407 ] نشر منذ 22 دقيقة

تو الناس ,, حنا بااليوم الثاني من ايام التشريق ,,

,, مااسرع وصلوا مطار القاهره ,, صحيح حج فاخر ,,

,, يعني لاحج ولا شي ، بل حاجة فاخر فقط ,,

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