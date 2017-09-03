مطار القاهرة يستقبل 58 حاجا من رجال الأعمال - صحيفة صدى الالكترونية

مطار القاهرة يستقبل 58 حاجا من رجال الأعمال
استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 58 حاجا من رجال الأعمال أصحاب الحج الفاخر، بعد أدائهم مناسك الحج.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تم إنهاء إجراءات وصول أصحاب الحج الفاخر والذى تصل تكلفته إلى 350 ألف جنيه من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال.
وبدأت أفواج من الحجيج في مغادرة المشاعر المقدسة، بعد إنهائهم المناسك.
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درة البسامي[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 29 دقيقة
( أصحاب الحج الفاخر)
وهل أصبح الحج أنواع …
من المؤسف أن نسمع مثل هذه التقسيمات في الأمور الدينية البحته…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33407 ] نشر منذ 22 دقيقة
تو الناس ,, حنا بااليوم الثاني من ايام التشريق ,,
,, مااسرع وصلوا مطار القاهره ,, صحيح حج فاخر ,,
,, يعني لاحج ولا شي ، بل حاجة فاخر فقط ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10805 ] نشر منذ 11 دقيقة
هؤلاء المعجلين
يغادرون اليوم