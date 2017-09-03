مطار القاهرة يستقبل 58 حاجا من رجال الأعمال - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 58 حاجا من رجال الأعمال أصحاب الحج الفاخر، بعد أدائهم مناسك الحج.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: تم إنهاء إجراءات وصول أصحاب الحج الفاخر والذى تصل تكلفته إلى 350 ألف جنيه من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال.

وبدأت أفواج من الحجيج في مغادرة المشاعر المقدسة، بعد إنهائهم المناسك.

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