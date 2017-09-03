بالصور.. ضيوف الرحمن يستعدون لمغادرة المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعدت أفواج ضيوف الرحمن المتعجلين، لمغادرة مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-.

وكانت مواكب الحجيج المتعجلين ودعت اليوم الأحد مشعر ” منى ” بعد قضاء نسكهم واتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، فيما يغادر غدًا من آثروا عدم التعجّل والبقاء لآخر لحظة على صعيد مشعر منى الطاهر وهم يحملون أجمل الذكريات وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.

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