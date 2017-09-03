 منى تودع ضيوفها المتعجلين - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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منى تودع ضيوفها المتعجلين

منى تودع ضيوفها المتعجلين
عادل الحربي(صدى):

ودعت مواكب الحجيج المتعجلين اليوم الأحد مشعر ” منى ” بعد قضاء نسكهم واتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، فيما يغادر غدًا من آثروا عدم التعجّل والبقاء لآخر لحظة على صعيد مشعر منى الطاهر وهم يحملون أجمل الذكريات وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم.

وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج عناق وتبادل عناوين وعبارات توديع ودموع الفراق لصحبة جمعتهم في هذا المكان، حب وطاعة وقرب من الله، ملامح الفصل الأخير من أيام منى المتكررة مع كل جموع الحجيج على مر الأزمان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 53 دقيقة

تقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال..

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