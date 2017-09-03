لقاحات الأنفلونزا تعمل في الأطفال بصورة أفضل من كبار السن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ذكرت صحيفة ” الصحة العامة ” في إنجلترا، أن لقاح الأنفلونزا نجح في الشتاء الماضي في خفض خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 66% لدى الأطفال، ولكنها لم تكن فعالة لدى كبار السن.

ومن بين الشباب، كانت نسبة الرضاعة الطبيعية أكثر فعالية بنسبة 8% في الوقاية من الفيروس العام الماضي، وعمل على أفضل وجه منذ أن استخدمت لأول مرة في عام 2013، ومع ذلك، كان اللقاح غير فعال لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، ويعتقد أن هذا يرجع إلى فشل اللقاح في الحماية ضد سلالة الإنفلونزا H3، التي انتشرت في الشتاء الماضي.

وتختار منظمة الصحة العالمية كل عام سلالات الأنفلونزا الثلاثة الأكثر شيوعاً لإنشاء أفضل لقاح، وعادة ما تكون هذه الرصاصات فعالة في 50% من الحالات.

وتعتزم دائرة الصحة الوطنية تقديم لقاحات الإنفلونزا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و11 عاماً، حيث يميل هؤلاء الأفراد إلى انتشار العدوى.