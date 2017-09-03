بالفيديو.. المطلق: يجوز تأجيل طواف الوداع بشرط واحد - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، بجواز عودة الحاج لبلاده دون طواف الوداع شرط أن يعود إلى مكة لاحقاً لتأديته، لافتاً إلى أن رمي الجمرات قبل الزوال ليس فيه مخالفة للنصوص.

وأوضح المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “فتاوى” الذي يعرض على القناة “السعودية” الأولى، أن رمي الجمرات يفضل أن يكون بعد الزوال كما تشير السنة النبوية، لافتاً إلى أن رمي الحاج الجمرات قبل طلوع الشمس من أجل السفر للتخفيف على الآخرين لا شيء فيه، موضحاً أن أعمال الحج الطواف والسعي والحلق والتقصير والنحر والرمي تجوز في أيام التشريق في أي وقت ليلاً أو نهاراً.

وأشار إلى أنه يجوز للحاج السفر والعودة لبلاده ومن ثم العودة إلى مكة لطواف الوداع للتخفيف على إخوانه، مبيناً أن لجنة الإفتاء أسقطت على من يعيشون في مسافة أقل من 80 كلم عن مكة طواف الوداع، وبالتالي فهو يسقط عن أهل جدة والطائف.