" ساطور الأضاحي " يصيب 32 حالة بقطع بالأوردة والشرايين في صبيا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبل مستشفى صبيا العام أول أيام عيد الأضحى ٣٢ حالة قطع بـالأيدي نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوات الحادة المستخدمة في ذبح الأضاحي، حيث تنوعت الإصابات بين قطع في الأوردة والشرايين والأربطة.

وأوضحت صحت جازان أنه تمت متابعة كافة الحالات بعد تقديم العلاجات الطارئة من قبل الفريق الطبي بقيادة المدير الطبي استشاري الجراحة العامة الدكتور حسين بن إبراهيم، حيث تم تنويم عدد ٣ حالات، وخروج باقي الحالات بعد أن تلقوا كافة الإسعافات الطبية بقسم الطوارئ بالمستشفى.