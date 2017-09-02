معلمة تصفع طالب 40 مرة على وجهه بدون رحمة - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أقدمت معلمة قاسية على صفع طالب حوالي 40 مرة على وجهه، داخل أحد الفصول بمدرسة سانت جون فياني في ولاية أوتار براديش الهندية، في مدة لم تتجاوز الدقيقتين بدون رحمة.

حيث تم تداول مقطع فيديو يرصد معلمة وهي تصفع طالب على وجهه 40 صفعة، لتعنيفه على نسيانه توقع الحضور داخل الفصل، لتستمر في صفعه لمدة دقيقتين على وجهه بشكل عنيف دون إبداء أي رحمة تجاه الطالب الذي ظل يتوسل للمعلمة لتتوقف عن صفعه لشعوره بالوجع والألم المبرح في بكاء ونحيب.

وكان قد توجه والد الطالب فور معرفة بهذا الأمر، إلى المدير المدرسة ليشكو المعلمة التي تعمدت صفع ابنه بطريقة وحشية، حيث أثبتت كاميرات المراقبة فعلت المعلمة الشنعاء وتم إيقافها للتحقيق معها بشأن هذا الحادث المروع.