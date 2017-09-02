معلمة تصفع طالب 40 مرة على وجهه بدون رحمة - صحيفة صدى الالكترونية

معلمة تصفع طالب 40 مرة على وجهه بدون رحمة
أقدمت معلمة قاسية على صفع طالب حوالي 40 مرة على وجهه، داخل أحد الفصول بمدرسة سانت جون فياني في ولاية أوتار براديش الهندية، في مدة لم تتجاوز الدقيقتين بدون رحمة.
حيث تم تداول مقطع فيديو يرصد معلمة وهي تصفع طالب على وجهه 40 صفعة، لتعنيفه على نسيانه توقع الحضور داخل الفصل، لتستمر في صفعه لمدة دقيقتين على وجهه بشكل عنيف دون إبداء أي رحمة تجاه الطالب الذي ظل يتوسل للمعلمة لتتوقف عن صفعه لشعوره بالوجع والألم المبرح في بكاء ونحيب.
وكان قد توجه والد الطالب فور معرفة بهذا الأمر، إلى المدير المدرسة ليشكو المعلمة التي تعمدت صفع ابنه بطريقة وحشية، حيث أثبتت كاميرات المراقبة فعلت المعلمة الشنعاء وتم إيقافها للتحقيق معها بشأن هذا الحادث المروع.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 16 ساعة
امحق معلمه😣
درة البسامي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 16 ساعة
أعوذ بالله…
هذه مجرمة وليست معلمة…
لديها من وسائل العقاب التربوية الأخرى ما هو كفيل بردع الطالب عن تكرار الخطأ.. وبدون هذا الإيذاء النفسي والبدني …
{ أجل ماذا ستفعل لو تعاملت مع بعض من طلابنا هداهم الله..}
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 14 ساعة
درة البسامي
ممكن اسألك سؤال اذا مافيه احراج
انتي مدرسه او اكاديميه؟
درة البسامي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 13 ساعة
أهلاً أخ ↩ابو تركي…
أكاديمية…
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 13 ساعة
درة البسامي
ماشاءالله تبارك الله
ملاحظك من اسلوبك الراقي 😊
ربي يوفقك ويسعدك
اجل كذا بزعجك يا دكتورة بالاسئله😜
💥تنمية المهارات وتطويرها
بالنسبه للاطفال متى وكيف وافضل الطرق
في استخدام الوسائل المفيده لهم؟
سامحينا على ازعاجك واحراجك🌷
لك مساحة حره ﻷجل نستفيد من افكارك
ونطبقها على اطفالنا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33357 ] نشر منذ 12 ساعة
خلها تربيه ,,
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8002 ] نشر منذ 11 ساعة
40 صفعة👋🏼 ف دقيقتين🤔🤔
بطلة🥇 هذي المفروض تدخل موسوعة جينيس.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8002 ] نشر منذ 11 ساعة
أتوقع إنها عادلة ف عدد الصفعات👋🏼كل خد عشرين صفعة🤔
–
أنا سؤالي? متأكدين إن يدينها طبيعية??!
أنا ماقد صفعت أحد ولكن أتوقع يدينها بعد هالعملية قدحت شرار🔥وتغير لونها.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8002 ] نشر منذ 11 ساعة
خل عنك ما أظن هالكم الهائل من الصفعات 👋🏼بسبب نسيانه توقع الحضور داخل الفصل🤔🤔
درة البسامي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 9 ساعات
حياك الله أخي…بالتأكيد لن أدخر شيئاً وأنا أعلم أن هناك من قد يستفيد منه…
بالنسبة لتخصصي فهو علمي (أحد تخصصات كلية العلوم) وليس من التخصصات التربوية…
وإن كنا نمارس التربية يومياً سواء على مستوى الأسرة أو العمل….
والتربية والتعامل مع الأطفال موضوع كبير وجميل وذو شجون…
وبالتأكيد فقدوتنا هو هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطفل ومع الإنسان بشكل عام…
بالإضافة إلى النظريات الحديثة والتي لا تتعارض مع التربية بل تعيننا عليها…
وبشكل سريع ومختصر يمكن أن نقول…
– التربية تبدأ من تاريخ ميلاد الطفل وكل فئة عمرية لها طرقها الخاصة…والتي تشترك مع بعضها البعض في الأسس والأطر العامة …(ذكرت بعض منها أعلاه و أدناه)…
-أن نكون قدوة حسنة لهم فالأطفال يقلدوا ويحاكوا الكبار بل ويروا أن ما يفعله الأباء صحيح 100% …
وهذا سلاح ذو حدين …
-حضور المحاضرات والندوات التي تعين على ذلك …ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام من برامج يقدمها متخصصون في التربية ….
– محاولة تنمية الذكاءات الثمانية لدى الأطفال وصقلها …من خلال (الألعاب- القصص- الرحلات – الزيارات – بل وحتى استغلال أي مشهد أو منظر يقع أمامه )…
(بمعنى ..ان تسأل نفسك دائماً (على الأقل غالباً) ماذا سيستفيدوا من هذه (الرحلة – اللعبة….ألخ) .. الأجابة على هذا السؤال كفيلة بتنمية هذه الذكاءات )
-كمثال…
# عند زيارة حديقة الحيوان يجب أب يكون هناك نقاش وحوار معهم (أياً منها مفترس- أليف- يزحف – يطير- يمشي على أربع…….)
#ونفس الشيء عند زيارة مدينة الثلج ( نقاش وحوار عن نوع الملابس – الحيوانات التي تعيش في هذه البيئة- وستكون فرصة ثمينة لمقارنتها مع البيئات الأخرى – دون الدخول في التفاصيل والتعقيدات-)..
# استغلال السفر عندما يكون بالطائرة ومقارنتها مع وسائل المواصلات الأخرى…
# الضواحي التاريخية …المكتبات …( استغل كل شيء خصوصاً وأن الأطفال يحبون أن نتحدث إليهم )…
# عند شراء الألعاب (ما الفائدة التي ستضيفها هذه اللعبة )… فهناك ألعاب تعرف الطفل على المهن وما تحتاجه من أدوات … والبعض يساعد في القراءة وفي الكتابه والبعض الآخر يساعد في التفكير والتحليل وإيجاد الحلول لمشكلة ما…وهكذا…
#اقتناء سبورة جدارية في المنزل واستخدامها في التعليم بالترفيه….( الأطفال يحبون الكتابة على السبورة)..
# محاولة معرفة ميول الطفل ومهاراته…وبالتالي صقلها ودعمها ليستفيد من ذلك عندما يكبر…
**يمكن تشجيع الأطفال من خلال الثناء على ما قاموا به من عمل أثناء اجتماع الأسرة( على وجبة مثلاً)…
( بطريقة لا تثير الحساسية والغيرة بمفهومها السيء بينهم)… وفي حال العقاب يجب أن يكون الطفل لوحده…
**وضع لوحة شرف في المنزل ( يوضع لها شروط يفهمها الجميع – للصغار في السن-)
( طرق و وسائل التربية لا يمكن حصرها…فهي متجددة ومتطورة ويعتمد الإختيار منها – وهذا هو الأهم -على شخصية الطفل وعمره )…
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33357 ] نشر منذ 8 ساعات
بيض الله وجهك يا اخت درة البسامي ، على هاالشرح الوافي والكلام الكافي عن تربية الطفل ,,
.. ولا اخفيكِ والله اني أخم بعض ماجاء في شرحك ، وأخطيت الكثير ، سواءاً مع الأطفال السابقين او الحاليين ،،
،، اسأل الله ان يهدي لنا ولكم ذرياتنا ويصلحهم ويوفقهم الوفق المبارك ,, آمين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 8 ساعات
درة البسامي
🌹عليه الصلاة والسلام🌹
وسامحينا ما عايدناك😆العيد عليك مبارك
وكل عام وانتي بصحه وسلامه
اكيد انك كفو وقد المسؤولية
ومجال تخصصك في العلوم جدا جميل ونحتاج
من فكرك العالي والراقي و نستفيد منه
مجال العلوم بحر شاسع لو تعمقنا فيه
💥بالنسبه للمعلومات اعجبتني
اسلوب الهيكله في التربيه والتعليم والسلوك
وطرق التحفيز والتشجيع والتطوير والصقل
والمشارك مقابل الابداع وفن التركيز والملاحظه
بمعنى كلامك ننزل لمستوى عقول
وفكر الاطفال ونشاركهم ولا نقلل منهم
🌷كلمة شكر ما توفي حقك🌷
واصلي ابداعك وتعملقك في التميز
ولا تنسين تفيدينا بمجال العلوم😊
لو مجرد رؤوس اقلام
درة البسامي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 7 ساعات
وجهك ابيض…تسلم الله يحفظك…
اللهم آمين…
درة البسامي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 7 ساعات
يعطيك العافية أخي ↩ابو تركي
كلنا أخوان وما بينا اعتذار …
كل عام وأنتم بخير…وعساكم من عواده…
تسلم على ذوقك وثقتك..
لعل الله يقدرني و نرد جميلكم و نفيدكم كما استفدنا منكم ..
عبدالله[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 4 ساعات
بعض الاسر في الغرب (بعض وليس الكل) تعاقب بطريقة المنع من الخروج مع الاصدقاء مثلا اذا لم يتبع الطفل التعليمات، بل وان بعظهم يعلم طفله على انه لن يحصل على مصروف اضافي الا اذا غسل الاطباق او نظف دورة المياه (انا لا اتكلم عن الصرف على احتياجات الطفل الاساسيه مثل الملابس وغيرها). فمثلا اذا اراد الاطفال من امهم ان تشتري لهم لعب جديده او الخروج في رحله خارج المدينه في عطلة الاسبوع، فإنها توزع مهام البيت عليهم لكي ينجزوها فإذا فعلوا، فإنها تأخذهم للرحله.
عندنا الولد عمره ١٥ ونجيب له سياره وبعدها ليته يفك الناس من تفحيطه
درة البسامي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 2 ساعتين
( بعض الاسر في الغرب (بعض وليس الكل) تعاقب بطريقة المنع من الخروج مع الاصدقاء مثلا اذا لم يتبع الطفل التعليمات، بل وان بعظهم يعلم طفله على انه لن يحصل على مصروف اضافي ……الخ)
نعم…هذا صحيح ..ونحن أيضاً نستخدم هذه الطريقه في عقاب الطفل عند عدم تنفيذه لما طلب منه…