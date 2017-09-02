بالصور.. " تترا " يوفر أفضل اتصال لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مدير إدارة العمليات ” عبدالحفيظ بن بريك الثبيتي ” ، إن نظام ” تترا ” الذي دشنه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ يهدف إلى خدمة زوار وعمار وحجاج بيت الله الحرام والمسجد النبوي بتوفير أفضل أنظمة الاتصالات اللاسلكية لتسهيل وتمرير آلية التواصل بين الإدارات الخدمية والتشغيل والتوجيهية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف ” الثبيتي ” : نظام تترا هو عبارة عن نظام يستخدم تقنية ” تي دي إم ايه ” التي تعطي أربع قنوات للمستخدم على حامل ترددي واحد، وذلك بوجود فراغ يبلغ 25 كيلوهرتز بين كل حامل. ويتم استخدامها في الاتصالات من نقطة إلى أخرى أو من نقطة إلى عدة نقاط، بالإضافة إلى نقل البيانات بسرعات منخفضة.

وهي مجموعة مواصفات لأجهزة لاسلكية يتم استخدامها في الاتصال المباشر من جهاز إلى آخر أو من جهاز إلى عدة أجهزة. وقد تم تصميمها بشكل خاص لكي يتم استخدامها من قبل الوكالات الحكومية.

وتابع: يمتاز النظام بخصائص عدة؛ منها إمكانية تسجيل جميع الرسائل الصوتية بدقة واضحة وإمكانية تحديد موقع الجهاز باستخدام تقنية، وإمكانية إنشاء أكثر من مجموعة اتصال، وإمكانية إرسال الرسائل النصية بين الأجهزة المستخدمة، وأيضًا التواصل الشخصي المباشر بين الأجهزة.

