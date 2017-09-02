طالب بها كاتب قبل ١٠ سنوات.. خالد الفيصل: ندرس إنشاء جامعة للحج والعمرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بعد أن طالب الكاتب السعودي عبدالله ناصر العتيبي بإنشاء جامعة للحج والعمرة عبر مقال له بصحيفة الحياة قبل 10 سنوات، أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن هناك مشروع إنشاء جامعة للحج والعمرة محل دراسة من قبل الإمارة ورئاسة الحرمين.

وأكد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الإمارة بمنى يوم الأربعاء الماضي، أهمية السياحة الدينية المتمثلة في العمرة وزيارة بعض المزارات الإسلامية الكثيرة في مكة والمدينة، التي من الممكن أن تكون دخلاً رئيساً لنا.

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