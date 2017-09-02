طالب بها كاتب قبل ١٠ سنوات.. خالد الفيصل: ندرس إنشاء جامعة للحج والعمرة - صحيفة صدى الالكترونية

طالب بها كاتب قبل ١٠ سنوات.. خالد الفيصل: ندرس إنشاء جامعة للحج والعمرة
بعد أن طالب الكاتب السعودي عبدالله ناصر العتيبي بإنشاء جامعة للحج والعمرة عبر مقال له بصحيفة الحياة قبل 10 سنوات، أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن هناك مشروع إنشاء جامعة للحج والعمرة محل دراسة من قبل الإمارة ورئاسة الحرمين.
وأكد الفيصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الإمارة بمنى يوم الأربعاء الماضي، أهمية السياحة الدينية المتمثلة في العمرة وزيارة بعض المزارات الإسلامية الكثيرة في مكة والمدينة، التي من الممكن أن تكون دخلاً رئيساً لنا.
ناصر الفيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 52 دقيقة
فكرة رائعة ستسهم في تقديم خدمة راقية توازي ما تقدمه السعودية في مجال التوسعات والبنية التحتية ، و تحسب هذه الفكرة وغيرها من الافكار المميزة للكاتب العتيبي الذي يتميز بالقدرة على الاستشراف وتقديم افكار غير معلبة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33299 ] نشر منذ 50 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
محمد[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 4 دقائق
الهدف الماده