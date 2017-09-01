الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة اليابان في تصفيات المونديال - صحيفة صدى الالكترونية

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة اليابان في تصفيات المونديال
واصل لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة برنامجهم التدريبي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.
وبدأت الحصة التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد لكرة القدم عادل عزت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، تلاها تمرين على التمرير من مسافات متنوعة، ليطبق بعدها المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك مجموعة من التدريبات التكتيكية التي طبقت على نصف مساحة الملعب.
واجتمع رئيس اتحاد القدم باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى، مجدداً ثقته بلاعبي الأخضر لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد جماهير الوطن، مؤكدًا أن الفوز في المواجهة المقبلة تمثل الطريق نحو بلوغ كأس العالم.
🇸🇦 صادق الوعد 🇸🇦[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 5 ساعات
تخلصوا من المجاملات خاااااصة لعيبة الهلال وليلعب المستحق وسنتأهل بإذن الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 11405 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1400 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤال. لصحيفة. صدى ليس لديكم الا هذه الصورة. وش جاب القحطاني واسامه المولد والفريدي وغيره. ما عندكم صور حديثة. للمنتخب. نايمين بالعسل. أين الرقابة والمسؤلين. عن النشر. ليس استنقاصا. ولكن عتباً. نحن بزمن السرعة. الا اذا كان هناك. أمور اخرى. وانتماء لفريق واحد. هذا شيء. ملاحظة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار. وبالتوفيق.
أبو فهد[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 40 دقيقة
وداعا السعوديه وخروج مبكر من تصفيات المونديال للأسف فريق فاشل