الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة اليابان في تصفيات المونديال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

واصل لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة برنامجهم التدريبي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد لكرة القدم عادل عزت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، تلاها تمرين على التمرير من مسافات متنوعة، ليطبق بعدها المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك مجموعة من التدريبات التكتيكية التي طبقت على نصف مساحة الملعب.

واجتمع رئيس اتحاد القدم باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى، مجدداً ثقته بلاعبي الأخضر لتحقيق الهدف المنشود وإسعاد جماهير الوطن، مؤكدًا أن الفوز في المواجهة المقبلة تمثل الطريق نحو بلوغ كأس العالم.