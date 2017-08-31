إنطلاق BMW i3S بمحرك مطور وتصميم أكثر رياضية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت إحدى المجلات الخاصة بالسيارات النقاب مبكراً عن موديلي BMW i3 وi3S طرازي 2018، ومن المقرر تقديم الموديلين بصورة رسمية في معرض فرانكفورت للسيارات الشهر المقبل، وتتميز i3S الجديدة كلياً بمحرك كهربائي مطور بقوة 184 حصان وعزم دوران 269 نيوتن متر بزيادة 14 حصان و20 نيوتن متر عن السابق.

وبجانب المحرك المطور، فالسيارة تعتمد على تعليق رياضي معدل يقلل من ارتفاع ركوب السيارة بواقع 12.7 مم كما أن الموديل مجهز بعجلات ألومنيوم خفيفة الوزن قياس 20 بوصة أعرض قليلاً من المتواجدة في طراز i3 القياسي. وبخصوص تصميم السيارة الخارجي فكلا الموديلين حصل علي صادم جديد مع مصابيح ضباب بتصميم مختلف وكسوة بلاستيك كبيرة مع لمسات سوداء ومعدنية في نسخة i3S.

أما مقصورة السيارة فتأتي كما في السابق ولكن مع تطعيمات جيجا وورلد التي تحمل لون بني جيجا في الفرش الجلدي الطبيعي واللون الرمادي للفرش القماشي الصوف كما يوجد نظامiDrive الترفيهي في أحدث صوره مع مشغل آبل كار بلاي. وبالنسبة لمدى تنقل i3 الكهربائي فيبقى كما هو دون تغيير ولكن نظام شحن مطور يمكن البطارية من الشحن بالكامل في 3 ساعات وهو رقم أسرع بخمس مرات من المستوى 1 في الموديل السابق.

وقد كشفت BMW عن صور رسمية للموديلين وأكدت أن i3S يمكنه التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 6.9 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 160 كمساعة مع نظام زيادة مدى التنقل.