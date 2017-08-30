" الفرج " ردًا علي فيديو تحية الفتاة: أهل العقول في راحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

شهد مقطع فيديو للاعب الدولي سلمان الفرج انتقادات واسعة من بعض الجماهير الرياضية السعودية، بعد أداء اللاعب للسلام الوطني الإماراتي، في لقاء جمع المنتخب السعودي وشقيقه الإماراتي، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

وطالب البعض إدارة المنتخب السعودي بإصدار عقوبة داخلية على اللاعب، معتبرين سلامه على إحدى المشجعات، والتي رددت اسمه من المدرجات، موقف غير مشرّف.

فيما رد اللاعب على الجماهير، عبر تويتر، قائلا: ” الحمدلله على كل حال، الخسارة زعلانين منها والله، الله يسعدكم اسعدتوني بتعليقاتكم والحمد لله أهل العقول في راحة، وكل كلامكم لن يؤثر فيني، ولن يغير أي شيء ” .

ويختتم الأخضر لقاءاته في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في الـ5 من سبتمبر المقبل أمام المنتخب الياباني في جدة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي.

اقرأ : بالفيديو.. الفرج ينشغل بتحية فتاة أثناء أداء النشيد الوطني