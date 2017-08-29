بالفيديو.. الفرج ينشغل بتحية فتاة أثناء أداء النشيد الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الفرج ينشغل بتحية فتاة أثناء أداء النشيد الوطني
أثار سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال والمنتخب، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انشغاله بتحية فتاة أثناء تأدية النشيد الوطني.
وأظهر فيديو متداول رد فعل غريب للفرج الذي ركز مع إحدى الفتيات في المدرجات وقدم لها التحية متجاهلا أداء النشيد الوطني، ما جعله مشتتا داخل الملعب وغاب عنه عنصر التركيز في المباراة، ووصف النشطاء ما فعله الفرج باللا مبالاة في الوقت الذي كانت الجماهير كلها تؤاز الأخضر.
وخسر المنتخب لقاء اليوم أمام المنتخب الإماراتي الشقيق، بهدف مقابل هدفين للإمارات، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب ” هزاع بن زايد ” في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018.
يذكر أنه توقف رصيد منتخبنا عند النقطة 16 في المركز الثاني، ويخوض مباراته الأخيرة أمام اليابان الثلاثاء المقبل، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
Zezu[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبي يأمن السهرة الليلة..
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 1 ساعة
تشوفوني✋
تشوفوني✋
😂😂😂
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
*احسنوا الظن! قد يكون اللاعب أخطأ في عدم الوقوف وإحترام السلام الملكي في نهايتة بالتحية لشخصآ ما بطريقة عفوية؟! وقاموا الناس بقذف سلمان الفرج بأقذر الكلمات أكرمكم الله بدرجة الليالي الحمراء!! وكان الفرج اللاعب في قمة توهجة بشهادات ناس لهم ثقلهم معلقين وكتاب من مختلف الأندية!!؟*
يبقى الفرج لاعب مهم في خارطة الكرة السعودية والخليجية والعربية..!
تقبلوا مروري
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7805 ] نشر منذ 1 ساعة
أركد ياولد «الثقل» صنعة. . لاعاد تتعودها وإن عدت ع خير أحمد ربك. . لاتنسى إنك سفير لبلدك🇸🇦
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 40 دقيقة
من يوم حضرن الحريم للملعب حضرة الخساره .
tawaq[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههه
يمكن
ويمكن عياله … بس المصيبه باللي ضيعونا والبنات ما اشرت لهم الحمير وش نقول عنهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17261 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 8 دقائق
لازم يتعاقب الله لا يوفق له يترك سلام دوله وبلده وطنه ويحيي بنت وضحكت عليه بعيدن اخس عليك
المتيم[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 7 دقائق
يمكن عياله
لايكثر[ عدد التعليقات: 19143 ] نشر منذ 6 دقائق
ضاعت علومه