بالفيديو.. الفرج ينشغل بتحية فتاة أثناء أداء النشيد الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

أثار سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال والمنتخب، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انشغاله بتحية فتاة أثناء تأدية النشيد الوطني.

وأظهر فيديو متداول رد فعل غريب للفرج الذي ركز مع إحدى الفتيات في المدرجات وقدم لها التحية متجاهلا أداء النشيد الوطني، ما جعله مشتتا داخل الملعب وغاب عنه عنصر التركيز في المباراة، ووصف النشطاء ما فعله الفرج باللا مبالاة في الوقت الذي كانت الجماهير كلها تؤاز الأخضر.

وخسر المنتخب لقاء اليوم أمام المنتخب الإماراتي الشقيق، بهدف مقابل هدفين للإمارات، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب ” هزاع بن زايد ” في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018.

يذكر أنه توقف رصيد منتخبنا عند النقطة 16 في المركز الثاني، ويخوض مباراته الأخيرة أمام اليابان الثلاثاء المقبل، في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.