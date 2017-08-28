بالفيديو.. وصول جثامين المتوفين غرقا في باكستان إلى الرياض والطائف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وصول جثامين المتوفين غرقا في باكستان إلى الرياض والطائف
وصلت جثامين الدبلوماسيين السعوديين في القنصلية العامة بمدينة كراتشي في باكستان أمس الأحد، واللذين توفيا في حادث غرق في شاطئ هوكسباي مع ابن أحد المسؤولين في القنصلية، إلى مدينتي الرياض والطائف عبر طائرة خاصة نقلتهم إلى المملكة.
وأوضح سفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي، أن السلطات الباكستانية ممثلة في رئيس الوزراء ووزارتي الداخلية والخارجية والقوات البحرية، تعاونت معهم منذ تلقيهم الخبر واستنفرت حتى عثر على اثنين من المتوفين وعثر على الثالث بعد 3 ساعات.
وأضاف المالكي أن المتوفين نقلوا إلى المملكة بعد الاستجابة السريعة للقيادة السياسية، وغادرت جثامينهم باكستان صباح أمس ووصلوا إلى المملكة، وتمت الصلاة عليهم بعد صلاة العصر.
وكانت صدى تناولت خلال الساعات الماضية تفاصيل الحادث المؤلم.
التفاصيل الكاملة لغرق 3 من قنصلية المملكة في باكستان
وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا
فيديو | سفير #خادم_الحرمين لدى #باكستان: بعد استجابة القيادة السياسية تم نقل جثامين المتوفين عبر طائرة خاصة إلى #المملكة. pic.twitter.com/ZICQM7vA13
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2017
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3085 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يرحمهم ويتغمدهم برحمته .