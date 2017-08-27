وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقي اثنان من العاملين في السلك الدبلوماسي السعودي في باكستان مصرعهما غرقاً بعد خروجهما في نزهة بحرية.

وقدمت سفارة المملكة في إسلام أباد والقنصلية السعودية في كراتشي تعازيهما لذوي المتوفين، داعيتين أن يتغمدهما الله برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة، اليوم السبت، لكن لم توضح ملابسات الحادث ولم تكشف عن اسمي الموظفين المتوفيين.