وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا
لقي اثنان من العاملين في السلك الدبلوماسي السعودي في باكستان مصرعهما غرقاً بعد خروجهما في نزهة بحرية.
وقدمت سفارة المملكة في إسلام أباد والقنصلية السعودية في كراتشي تعازيهما لذوي المتوفين، داعيتين أن يتغمدهما الله برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة، اليوم السبت، لكن لم توضح ملابسات الحادث ولم تكشف عن اسمي الموظفين المتوفيين.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 3 ساعات
ربنا يرحمهم برحمتة ان شاء الله
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 49 دقيقة
وين الختم ؟؟؟
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8253 ] نشر منذ 40 دقيقة
الاسم لوحده يكفي
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3015 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8253 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .