 وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا

وفاة اثنين من أعضاء سفارة المملكة بباكستان غرقا
نايف السالم(صدى):

لقي اثنان من العاملين في السلك الدبلوماسي السعودي في باكستان مصرعهما غرقاً بعد خروجهما في نزهة بحرية.

وقدمت سفارة المملكة في إسلام أباد والقنصلية السعودية في كراتشي تعازيهما لذوي المتوفين، داعيتين أن يتغمدهما الله برحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة، اليوم السبت، لكن لم توضح ملابسات الحادث ولم تكشف عن اسمي الموظفين المتوفيين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2004 ] نشر منذ 3 ساعات

ربنا يرحمهم برحمتة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 3015 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .

[ عدد التعليقات: 8253 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه .

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