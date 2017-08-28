العمل: تمت مباشرة حالة الطفلة "يتيمة الطائف" - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أنه تمت مباشرة حالة الفتاة اليتيمة في إحدى قرى جنوب الطائف، وزيارتهم من قبل مكتب الضمان وجارٍ اتخاذ اللازم.

وذكرت الفتاة في مقطع فيديو متداول أنها يتيمة تسكن في قرية جنوب الطائف مع أربع من شقيقاتها وشقيق آخر، مضيفة أنهم يعيشون تحت خط الفقر، مطالبة النظر في وضعهم المعيشي من صعوبة حياتهم اليومية، حتى أنها حاولت أن تقاوم الظروف فدخلت في مشروع، إلا أنه كتب له الفشل، إضافة إلى أنها وشقيقاتها يحملون مؤهلات ولم تسعفهم في التوظيف.

وكانت صدى نشرت الفيديو في وقت سابق، وتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة بدراسة حالة فتاة جنوب الطائف التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة معالجتها.

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