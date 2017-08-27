 أمير مكة يوجه بحل مشكلة فتاة الفيديو - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أمير مكة يوجه بحل مشكلة فتاة الفيديو

أمير مكة يوجه بحل مشكلة فتاة الفيديو
نايف السالم(صدى):

كلف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بحل عاجل لأزمة فتاة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصف في معاناتها هي وإخوتها من ضيق العيش.

وكانت الفتاة ظهرت في المقطع تشتكي ظروفها الصعبة، هي وإخوتها، طالبةً من ولاة الأمر النظر في وضعها، ومساعدتها بعد أن فشلت في الحصول على وظيفة تكفيها الحاجة.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3055 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يجزاك كل خير يا سمو الأمير ويبارك فيك ويحفظك ويطول عمرك .
اللهم آمــــــــــــين يارب العالمين . قولوا آمــين يا سامعين .

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