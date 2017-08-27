أمير مكة يوجه بحل مشكلة فتاة الفيديو - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كلف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بحل عاجل لأزمة فتاة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تصف في معاناتها هي وإخوتها من ضيق العيش.

وكانت الفتاة ظهرت في المقطع تشتكي ظروفها الصعبة، هي وإخوتها، طالبةً من ولاة الأمر النظر في وضعها، ومساعدتها بعد أن فشلت في الحصول على وظيفة تكفيها الحاجة.