رسميا.. برشلونة يتعاقد مع ديمبيلي غداً - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن فريق برشلونة الأسباني، أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني سيوقع غدا الإثنين على عقود انتقاله إلي النادى، قبل أن يتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام.

كان النادي الكتالونى أعلن أول أمس الجمعة عن توصله لاتفاق مع دورتموند للتعاقد مع ديمبيلي مقابل 105 ملايين يورو (125 مليون دولار)، إلى جانب المتغيرات.

وسيخضع اللاعب لجلسة تصوير بملعب (كامب نو) معقل برشلونة في حضور الجمهور، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمامه للفريق في الثانية والنصف ظهرا.