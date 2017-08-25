يقطع يديها بعد رفضها تلبية رغباته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عاقب شاب هندي فتاة قاصر ، على رفضها إقامة علاقة عاطفية معه ، بقطع يدها أمام المواطنين بأستخدام سيف في سوق في ولاية أوتار براديش، شمال الهند.

وجرى نقل الفتاة التي كانت بجانب أخيها الصغير، إلى المستشفى على الفور وحاول الأطباء أن يعيدوا اليد التي تقطعت شرايينها.

وحاول الشاب فينود الذي يعمل في مجزرة، أن يقنع الفتاة التي أعجب بها بأن تطاوعه وتلبي رغباته، فلما رفضت سارع إلى معاقبتها بوحشية.

وتمكن زبائن السوق من الإمساك بـ ” الوحش المعتدي ” وسلموه بعد ذلك إلى الشرطة.