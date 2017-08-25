بالفيديو والصور.. احتجاز رهائن بمطعم والشرطة تصيب المسلح - صحيفة صدى الالكترونية

ساوث كارولاينا - أمريكا(صدى):

أصابت الشرطة الأمريكية بالرصاص موظفا ساخطا، قتل شخصا واحتجز آخر رهينة أمس الخميس، في مطعم بوسط المدينة، حسبما صرح رئيس بلدية مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية .

وذكر شهود إن المسلح لوح بالمسدس وصاح لدى دخوله مطعم (فرجينياز أون كينج) في قلب الحي التجاري بالمدينة بينما كان نحو 15 إلى 20 شخصا يتناولون طعام الغداء وقال ” يوجد زعيم جديد فى البلدة ” ، وبعدها وفر كثير من الزبائن.

وقال جون تكلنبرج رئيس بلدية تشارلستون، إن المسلح نقل إلى مستشفى محلى فى حالة حرجة بينما تم إنقاذ الرهينة.

وأوضح للصحفيين فى الموقع: ” موظف ساخط عاد إلى مكان عمله … ومعه مسدس وقتل شخصا في المطعم واحتجز آخر رهينة لبعض الوقت “.

وأكد أنه لم يكن عملا إرهابيا أو جريمة كراهية، قائلاً ” كانت واقعة مأساوية لفرد ساخط أعتقد أن لديه تاريخا من الاضطرابات العقلية .. انتقم لنفسه بيده “.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت إن الشرطة تحاصر مطعما بمدينة شارلستون فى ولاية كارولاينا الجنوبية.