بالفيديو.. أب يشاهد ابنه يموت طعنا في مشاجرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أطلقه أب مكلوم بعدما سجلته كاميرات المراقبة لابنه وهو يموت طعناً في مشاجرة، وطالب بتطبيق عقوبة قدرها 24 عاماً سجناً على من يحملون سكاكين.

وقُتل الابن لوريك لاباتو، 22 عاماً، على أيدي سليمان سيلا، طعناً في مدينة ليسيستر البريطانية، وذلك عقب مشاجرة نشبت في حفل.

وبث الأب، تاغبيو لاباتو، المقطع الدامي، الثلاثاء، في محاولة للتأكيد على خطورة من يحملون سكاكين ويرتكبون بها جرائم بشعة، نقلا عن ” ديلي ميل ” البريطانية.

وحُكم على القاتل، 20 عاما، بالسجن 24 عاما عقب إدانته.

ووقعت الجريمة يوم 11 فبراير ، عندما طعن القاتل، الضحية في الظهر أثناء مشاجرة نشبت في منزل وانتهت في الشارع. ونزف الضحية حتى الموت.

وأطلق الأب مقطع الفيديو بالتعاون مع شرطة ليسيسترشاير لتوعية العائلات والمجتمعات.

وقال الأب في مقطع الفيديو: “شاهدتم للتو ابني يقتل طعناً. حذرتكم من المشهد الدامي، ولكن كيف تشعرون إزاء السكين الذي ينتزع حياتنا؟ لا أسألكم الشفقة، لست بحاجة إليها، بل أطلب منكم التفكير في السكين الذي قضى على ابني”.