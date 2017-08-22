القبض على الشاب الراقص أمام السيارات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على الشاب الراقص أمام السيارات في جدة
ألقت الجهات الأمنية في جدة القبض على الشاب الذي قام بالرقص أمام السيارات المتوقفة بإشارة المرور في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي؛ بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالرقص أمام سيارات متوقفة بإشارة ضوئية مرورية في شارع (الأمير محمد بن عبدالعزيز)؛ ما يعد تعطيلاً للحركة المرورية وإخلالاً بالآداب العامة.
وتمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات أمن محافظة جدة، بالتنسيق مع دوريات العاصمة المقدّسة، وبعد جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة، من ضبط المتهم؛ حيث اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، تمّ إيقافه لسماع أقواله من قِبل مركز الشرطة المختص؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وكانت ” صدى ” سلطت الضوء على الشاب المتهور الذي قام بالرقص أمام السيارات المتوقفة بإشارة المرور في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.
https://www.slaati.com/2017/08/20/p850679.html
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياليت السلطه بيدي
اسجنه خمس سنين حبس انفرادي
وكل اسبوع خمسين جلده في نفس المكان
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7348 ] نشر منذ 12 دقيقة
ف كل مكان يرقصون🤔
الرقص من أفعال الشياطين.
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1175 ] نشر منذ 11 دقيقة
اتمنى ان ينصح وتعهد وان لايسجن مع اصحاب المخدرات والجرائم الاخرى-لكي لانزيد الطين بله-
ريم الربيعان[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 7 دقائق
مجتمع ذاهب الى الجحيم لا دين ولا اخلاق اصلحنا استنساخ للغرب ولعنته وقذاره أهله