القبض على الشاب الراقص أمام السيارات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في جدة القبض على الشاب الذي قام بالرقص أمام السيارات المتوقفة بإشارة المرور في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي؛ بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالرقص أمام سيارات متوقفة بإشارة ضوئية مرورية في شارع (الأمير محمد بن عبدالعزيز)؛ ما يعد تعطيلاً للحركة المرورية وإخلالاً بالآداب العامة.

وتمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات أمن محافظة جدة، بالتنسيق مع دوريات العاصمة المقدّسة، وبعد جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة، من ضبط المتهم؛ حيث اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، تمّ إيقافه لسماع أقواله من قِبل مركز الشرطة المختص؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكانت ” صدى ” سلطت الضوء على الشاب المتهور الذي قام بالرقص أمام السيارات المتوقفة بإشارة المرور في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

https://www.slaati.com/2017/08/20/p850679.html