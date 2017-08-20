بالفيديو.. شاب متهور يرقص على خط المشاة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

تبادل ناشطون مقطع فيديو لشاب متهور يرقص في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وهو على خط المشاة بمدينة جدة.

واستنكر البعض هذا التصرف الذي يعبر عن عدم الرضى.

