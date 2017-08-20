 بالفيديو.. شاب متهور يرقص على خط المشاة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. شاب متهور يرقص على خط المشاة بجدة

بالفيديو.. شاب متهور يرقص على خط المشاة بجدة
حسين العلي(صدى):

تبادل ناشطون مقطع فيديو لشاب متهور يرقص في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وهو على خط المشاة بمدينة جدة.

واستنكر البعض هذا التصرف الذي يعبر عن عدم الرضى.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 ساعات

لو السلطه بيدي
اسجنه خمسه سنين
وكل اسبوع خمسين جلده في نفس المكان

[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 2 ساعتين

الجنون فنون و قِلة العقل اكبر مصيبه .
ههههههه . هههههههه .😅🤣😂😄 .

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين

من العاب التحديات باليوتيوب 🙈😂 ~

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