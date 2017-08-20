بالفيديو.. شاب متهور يرقص على خط المشاة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 4 ساعات 1٬442 5 الاخبار المحلية بالفيديو.. شاب متهور يرقص على خط المشاة بجدة حسين العلي(صدى): تبادل ناشطون مقطع فيديو لشاب متهور يرقص في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وهو على خط المشاة بمدينة جدة. واستنكر البعض هذا التصرف الذي يعبر عن عدم الرضى. الوسوم:جدة, شاب, شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز, نشطاء, يرقص
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 ساعات
لو السلطه بيدي
اسجنه خمسه سنين
وكل اسبوع خمسين جلده في نفس المكان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 ساعات
حبس انفرادي
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18321 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ههههههه
يسعد امه لو شفته نزلت ارقص معه
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجنون فنون و قِلة العقل اكبر مصيبه .
ههههههه . هههههههه .😅🤣😂😄 .
همس ~[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين
من العاب التحديات باليوتيوب 🙈😂 ~