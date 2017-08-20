بالفيديو.. لُجين عمران بطائرة هليكوبتر برفقة مٌهيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لُجين عمران بطائرة هليكوبتر برفقة مٌهيرة
نشرت الإعلامية لٌجين عمران ، مقطع فيديو ن خلال استقلالها طائرة هليكوبتر للذهاب إلى مدينة سان تروبيه بفرنسا ، برفقة صديقتها مٌهيرة عبدالعزيز .
وظهرت لُجين بالفيديو وهي تستقل الطائرة الهليكوبتر برفقة مُهيرة من الغابة للأنتقال لسان تروبيه ، وتحدثت لجين عن الخوف الذي عايشته خلال الرحلة بالهليكوبتر .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18321 ] نشر منذ 2 ساعتين
تقطبي زين لاتطيحين وتروح فيها
اكسسوارات خشمك👃😵
ههههههه ههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 2 ساعتين
.😅.🤣.😂.😄.😜.😁.😃.😀.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16654 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه يا القرني ما شبت وتبشنقت والى هي متقطبه صح