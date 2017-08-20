بالفيديو.. لُجين عمران بطائرة هليكوبتر برفقة مٌهيرة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية لٌجين عمران ، مقطع فيديو ن خلال استقلالها طائرة هليكوبتر للذهاب إلى مدينة سان تروبيه بفرنسا ، برفقة صديقتها مٌهيرة عبدالعزيز .

وظهرت لُجين بالفيديو وهي تستقل الطائرة الهليكوبتر برفقة مُهيرة من الغابة للأنتقال لسان تروبيه ، وتحدثت لجين عن الخوف الذي عايشته خلال الرحلة بالهليكوبتر .