 بالفيديو.. لُجين عمران بطائرة هليكوبتر برفقة مٌهيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. لُجين عمران بطائرة هليكوبتر برفقة مٌهيرة

بالفيديو.. لُجين عمران بطائرة هليكوبتر برفقة مٌهيرة
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية لٌجين عمران ، مقطع فيديو ن خلال استقلالها طائرة هليكوبتر للذهاب إلى مدينة سان تروبيه بفرنسا ، برفقة صديقتها مٌهيرة عبدالعزيز .

وظهرت لُجين بالفيديو وهي تستقل الطائرة الهليكوبتر برفقة مُهيرة من الغابة للأنتقال لسان تروبيه ، وتحدثت لجين عن الخوف الذي عايشته خلال الرحلة بالهليكوبتر .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 2 ساعتين

.😅.🤣.😂.😄.😜.😁.😃.😀.

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