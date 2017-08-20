⁠⁠⁠⁠⁠اليوم.. بدء صرف رواتب العاملين المصريين المتأخرة بمجموعة بن لادن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مجموعة بن لادن ، الأحد ، أنها ستبدأ اليوم صرف دفعة من الرواتب المتأخرة المستحقة للمصريين ومختلف الجنسيات، بحدّ أدنى من راتبين إلى ثلاث رواتب لكل موظف، على أن يتم صرف بقية الرواتب المستحقة الأخرى وجدولتها، مع استئناف العمل بالمشاريع بعد موسم الحج.

من جانبه قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إنه تلقّى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة إلى انفراجة في مستحقات المصريين العاملين بمجموعة بن لادن بالمملكة، واستئناف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين، وذلك بعد نهاية موسم الحج لها العام 1438 هجرية، واعتماد صرف دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي قطاع الحرمين.

ونوّه سعفان في بيان له، بصدور تعميم إداري من مجموعة بن لادن السعودية، وجهت فيه الشكر للجميع على صبرهم وجلدهم خلال فترة الأزمة التي مرت بها المجموعة في السنتين الماضيتين، وتحمّل الجميع لظروف تأخر صرف الرواتب لفترات طويلة.

وكانت المجموعة قد دعت كل منسوبي قطاع الحرمين الشريفين النزول إلى مواقع العمل، اعتبارًا من 14 أغسطس الماضي، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حالة تسجيل الغياب على أيّ من العاملين.

يذكر أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر توجيهات للمستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة، بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن.