القوات العراقية تحرر منطقة غربي تلعفر من قبضة داعش - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

استعادت القوات العراقية منطقة العبرة الصغيرة غربي تلعفر من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي اليوم بعد وقت قليل من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انطلاق عملية تحرير القضاء .

وأوضحت بيان لقيادة القوات العراقية، اليوم، أن القوات مسنودة بطيران الجيش مدعومة بطيران التحالف الدولي استعادت منطقة العبرة الصغيرة غربي تلعفر, وهي أول منطقة يعلن عن استعادتها من سيطرة داعش الإرهابي ، مضيفاً أن القوات العراقية تتقدم في المحور الغربي باتجاه مناطق السعد والزهراء والوحدة.