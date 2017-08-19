صدى تلتقى أصغر إعلامية في " أبهى أحلى " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح تصوير ظافر اللامي (صدى):

تجولت عدسة ” صدى ” في جنبات فعاليات مهرجان ” أبها أحلى ” ، المقام بمركز الملك فهد الثقافي، وسط مدينة أبها, ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م .

والتقت صدى بأصغر إعلامية ذات المشاركات العديدة والفعالة على مستوى المملكة ودول الخليج بعمر 11 عاماً وهي سحر عبدالعزيز عامر.

قدمت العديد من الأعمال والمشاركات والمناسبات الوطنية لكل من المملكة والإمارات وأيضًا للتنشيط السياحي بعسير.

الإعلامية سحر لم يوقفها مرضها عن متابعة هوايتها حيث يوجد لها متابعون وذلك لحضورها الجيد في المناسبات والفعاليات من ناحية التغطية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنت ” سحر ” الوقوف إلى جانبها ومساعدتها في تحقيق حلمها الإعلامي.