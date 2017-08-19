بالفيديو.. سفير المملكة يزو طالب إندونيسي بالمدينة فقد بصره - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اطمأن سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا السفير أسامه الشعيبي‏ على صحة أحد الطلاب الاندونيسيين الدارسين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بعد أن أُصيب في حادث مروري ببلاده فقد على إثره البصر.

وأكدالسفير خلال زيارته للطالب المنوم حالياً بالمستشفى أن السفارة ستهتم بحالته لحين عودته لمواصلة الدراسة بالجامعة.

ويذكر أن الطالب ” عبدالرحيم شمسوري ” وهو حافظ للقرآن الكريم، تعرض لحادث سير قبل 3 أسابيع خلال تقضيته الإجازة بإندونيسيا، ما أدى لدخوله في غيبوبة، فاق منها وقد فقد حاسة البصر.