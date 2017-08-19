القوات التركية تهين القطريين في شوارع الدوحة: ضرب واعتقال ومداهمة المنازل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف مواطن قطري يدعى ” سعد القطري “، أن والده تعرض للاعتداء من قبل القوات التركية التي فرضت حظر التجوال في شوارع الدوحة، وهو ما يشبه الاحتلال لإمارة تميم.

وكتب ” القطري ” على حسابه الشخصي بموقع التواصل ” تويتر ” ، ” والدي تعرض للاعتداء مقابل فيلاجيو من قبل عسكري تركي اثناء تفتيشه المركبه حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله ونعم الوكيل “.

وكانت ” صدى ” انفردت أمس بخبر ” مداهمت القوات التركية لمنازل القطريين والإطاحة بأصحابها، وفرضت حظر التجوال في شوارع الدوحة “.

وداهمت السلطات القطرية منازل أهالي العاصمة الدوحة، وألقت القبض على أصحابها، في ساعات مبكرة من فجر اليوم.

وكشفت مصادر أن القوات التركية تتمركز في العاصمة الدوحة وتعلن عن حظر تجول في بعض المناطق السكنية عصراً.

وكانت السلطات الأمنية القطرية، قد اعتقلت مدير مكتب رئيس الأركان القطرى، وذلك لرفضه سياسة تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى فى الاستعانة بالقوات التركية والإيرانية على حساب الجيش القطرى.