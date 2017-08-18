استفتاء القحطاني يفضح دوافع قطر لترويج أكذوبة عودة العلاقات مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طرح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، استفتاءً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر ” ، طالبا من متابعيه التصويت.

وتضمن الاستفتاء سؤالا: ” لماذا يقوم إعلام السلطة القطرية بترويج كذبة أن السعودية تسعى لإعادة العلاقة مع إيران؟ وما علاقة ذلك بالوجود العسكري الإيراني بقطر؟ ” .

وأرفق مع السؤال خيارات أربعة هى: ” 1- لتبرير وجودها بقطر، 2- تمهيدًا لزيادتها، 3- الخيار 1 و2 صحيح، 4- إعلام حر يعبر عن رأيه ” .

شارك في الاستفتاء أكثر من 216 ألف شخص وكانت النتيجة الثالثة هي الأكثر إجابة حيث حظيت على نسبة 69 % من المشاركين.

وكان المستشار القحطاني، أطلق أمس الخميس، هاشتاج ” القائمة السوداء ” ، لفضح مرتزقة المنطقة العربية.

كما أكد خلال تغريدة عبر تويتر أن الاسم المستعار لن يحمي صاحبه من القائمة السوداء، موضحا أن الدول لها طريقتها بمعرفة صاحب الاسم ، ويمكن معرفة ال IP بطرق فنية عديدة، مشيرا إلى أن لديه سرا لن يفصح عنه بشأن الحسابات التي تستخدم اسما مستعارا وكيفية الوصول إليها.

وردا على أحد متابعيه سأله عن حساب يحمل اسم مجتهد، أجاب القحطاني أنه المدعو سعد الفقيه وتمويله من حمد بن خليفة، مؤكدا أن هذا الامر مثبت 100 %.