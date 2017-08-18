السجن وغرامة لمعلمة أنجبت من تلميذها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تواجه معلمة في اوهايو الأميركية ، عقوبة السجن وغرامة 100 ألف دولار أمريكي، لتورطها في علاقة مع تلميذ لها، اثمرت انجاب طفل منه.

وفي التفاصيل، امتدت علاقة المعلمة لورا لين كروس (36 سنة) مع تلميذها لمدة ثلاث سنوات بدأت في أغسطس عام 2013 حتى سبتمبر 2016 ، بعد ان استدرجته منذ كان في الصف الثامن في مدرسة ” بوكتل ” الثانوية في أكرون عام 2012.

وبدأت لورا بدعوة تلميذها إلى زيارتها في منزلها والاستمتاع في بركة السباحة، قبل أن يبدأ قضاء الليل في منزلها. وفي وقت لاحق، أقنعت لورا والدة الصبي بالسماح له للانتقال والعيش معها كجزء من ” الوصاية الأبوية ” لأنّها معلمته.

وأوقفت لورا عن التدريس عام 2015، واعتقلت بعد التشكيك في وضعها والتبليغ عنها حين أنجبت طفلاً من تلميذها. وكانت أبقت موضوع الحمل والولادة سرّاً.