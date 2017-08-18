الإطاحة بمقيم سوري مؤيد لبشار الأسد في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

الإطاحة بمقيم سوري مؤيد لبشار الأسد في جدة
أطاح رجال الأمن بمقيم سوري مطلوب أمنياً ومعمم عليه لتأييده نظام بشار الأسد، وذلك عندما حاول مغافلة الأمن وتجاوز إحدى النقاط الأمنية بجدة.
وكان أحد رجال الأمن اشتبه في السوري، حيث كان يحاول تجاوز نقطة التفتيش مترجلاً، وتم استيقافه ليتم التعرف على أنه عليه أمر ضبط، وخدماته موقوفة.
وأوقف رجال الأمن المطلوب وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية معه، ومن ثم تم تسليمه لمركز شرطة الشمالية لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32344 ] نشر منذ 36 دقيقة
سلموه للجيش الحر السوري ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18245 ] نشر منذ 35 دقيقة
لو الأمر راجع لي لأقطعه وافرمه واصب عليه شويةزيت زيتون لالا
خسارة فيه
ابكب علية زيت سيارة محروق واغلفه بعلبة ساردين
وارسله للزلابه بشار😡
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 32 دقيقة
ادعسو وجهة الزبالة
وحذفوة بمنجنيق للكلب بشار النعجة
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4831 ] نشر منذ 27 دقيقة
تعبت وانا أقول السوريين خونه وغدارين غلطة حكومتنا اللي عطتهم وجه وعطتهم اكبر من حجمهم سوريين مشردين يبيعون شرفهم ويسيئون لسمعتهم عشان الفلوس والله ان هالحمار ودكم من يجلده ويكسر عصا المكنسه على ظهره ويربطه في خيشه وعلى الحدود السعوديه السوريه يتركونه هناك يستلمونه اللي مايخافون الله
أم رائد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 18 دقيقة
قسم بالله ماجانا منهم إلى الوسخ والقذر وأكثرهم تاركين شرفهم أقصد نسائهم بالشوارع يتسولون ويطيحون على الشباب ويغرونهم علشان ياخذن فلوس وخاصة السوريين الشوايا قليلين الأصل
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18245 ] نشر منذ 4 دقائق
لاتعممون ياعالم
والله فيهم ناس اجاويد.