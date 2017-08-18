الإطاحة بمقيم سوري مؤيد لبشار الأسد في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أطاح رجال الأمن بمقيم سوري مطلوب أمنياً ومعمم عليه لتأييده نظام بشار الأسد، وذلك عندما حاول مغافلة الأمن وتجاوز إحدى النقاط الأمنية بجدة.

وكان أحد رجال الأمن اشتبه في السوري، حيث كان يحاول تجاوز نقطة التفتيش مترجلاً، وتم استيقافه ليتم التعرف على أنه عليه أمر ضبط، وخدماته موقوفة.

وأوقف رجال الأمن المطلوب وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية معه، ومن ثم تم تسليمه لمركز شرطة الشمالية لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.