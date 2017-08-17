الكهرباء تغلق فروع الحجرة وقلوة والمندق بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

عبّر عدد من المشايخ والأهالي بمحافظتي قلوة والحجرة بمنطقة الباحة عن استيائهم الشديد جرّاء إغلاق مكتب خدمات المشتركين بمحافظة قلوة، وتحويل طاقم المكتب إلى مكتب كهرباء محافظة المخواة .

يذكر أن ” مكتب كهرباء قلوة ” يخدم ما يقارب ٢٠ ألف نسمة بمحافظتي قلوة والحجرة، ومراكزها والتي قد تكلف سكان القرى البعيدة والواقع بعضها على الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة للتنقل الى المخواة لمسافة تزيد عن ٢٠٠ كيلو متر، لا سيما أن معظم المشتركين من الأرامل والأيتام الذين لا يستطيعون الذهاب الى محافظة المخواة لمراجعتهم لفرع الكهرباء.

وطالب المشايخ والأهالي الشركة بإعادة النظر في قرار إغلاق المكتب لما تسبب ذلك من معاناة للأهالي وإعادة فتحه في القريب العاجل.

وتشير بعض المعلومات بأن فرع شركة الكهرباء بمحافظة المندق أغلق وتتجه الشركة إلى التعامل الإلكتروني عبر موقعها متجاهلة كبار السن وعدم معرفتهم بأستخدام الموقع بالإضافة الى عدم وجود أنترنت ببعض المحافظات للتسجيل وطلب الخدمات من شركة الكهرباء .