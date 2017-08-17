" النقل العام " ترفع علم المملكة على الناقلة " تينات " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفعت هيئة النقل العام علم المملكة على الناقلة العملاقة ” تينات ” ، وتم تسجيلها كناقلة سعودية مرخصة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وبهذا تكون ” تينات ” ناقلة سعودية عملاقة مهيأة لنقل أكثر من مليوني برميل نفط عبر البحار في الرحلة الواحدة.

وجرت مراسم رفع العلم في رأس تنورة، بحضور مختلف الجهات المعنية بهذا الإنجاز الوطني المتعلق بضم ناقلات نفط عملاقة إلى أسطول المملكة البحري.

وبينت هيئة النقل العام أن المملكة تحتل مكانة رائدة في قطاع النقل البحري على المستوى الدولي، مشيرة إلأى أنها تحتضن خريطة مائية بطول 500 كلم على ساحل الخليج العربي و1800 كلم على ساحل البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة أن تطوير الموانئ الكبرى في المملكة على الساحلين الغربي والشرقي ساهم بشكل مباشر في تعزيز فرص تطوير صناعة النقل البحري من خلال تحديث أسطول الناقلات النفطية والتجارية.