جمعية إرشادي تدشن برامج تنموية لنزيلات التأهيل الشامل - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

دشنت الجمعية الخيرية للإرشاد وتنمية الأسرة ” إرشادي ” برامجها المقدمة لمركز التأهيل الشامل للفتيات بحي القدس .

وقدمت الجمعية أول برامجها والذي يستهدف فئة النزيلات بالمركز من ذوي الاعاقة بعنوان ” يدا بيد نبني قدرات الغد ” .

وتضمنت المحاور تعريف دور الأخصائيات وعملهن بمجال الاحتياجات الخاصة واستخدام نماذج الالعاب التعليمية لتنمية القدرات واستخدام نماذج الصور والاصوات لتنمية الحواس وتقديم الاسئلة الثقافية لذوي الاعاقة المزدوجة لتنمية القدرة على التفكير .

يهدف البرنامج إلى تنمية مواهب وقدرات النزيلات وتطوير معارفهن واكتشاف مواهبهن , وقد لقي البرنامج تفاعل النزيلات وحماسهن كما تخلل البرنامج فقرات ترفيهية للترويح عنهن وتوزيع الهدايا .