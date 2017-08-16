دورات تدريبية لمنسوبي مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قدم فريق مختص من قسم التطبيقات والخدمات الالكترونية بمركز تقنية المعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دورات تدريبية عملية لمنسوبي العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة تحتوي على آلية إصدار تصاريح الزيارة للمجمع عبر موقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وعقد وذلك داخل مجمع الملك عبد العزيز بحي أم الجود.

واشتملت الدورات التدريبية التي قدمها شريف الحساني ومصعب السبيعي على توضيح الجوانب التقنية والفنية، وشرح لآلية التعامل مع النظام والرد على الاستفسارات وتدوين الملاحظات، كما جرى التنويه على نوعية الاشتراطات الواجب توفرها في حال التعامل مع طلب زيارة عبر النظام.

واستمع الفريق المختص بمركز تقنية المعلومات بالرئاسة العامة إلى بعض النقاط والملاحظات التي أبداها منسوبو العلاقات العامة، من حيث العدد المسموح به في الزيارة والأيام المتاحة والتوقيت المناسب حرصاً على عدم تأثر الإنتاج وحركة الأداء، باعتبار أن المجمع جهة معنية بحياكة ثوب الكعبة المشرفة وفق جدول زمني محدد ومخطط له.

ويأتي التدريب العملي لتعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات الرئاسة والارتقاء بالمهارات والتزود بالمعارف اللازِمَة لتقديم أفضل الخدمات وأرفع المستويات لقاصدي الحرمين الشريفين.