⁠⁠⁠⁠⁠سفير الشباب العربي يشيد بفعاليات مهرجان القرية العربية بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة رئيس لجنة المنح التعليمية محمد بن عايض الهاجري عن تقدير سعادة رئيسة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي ومباركتها لمهرجان القرية العربية الكبير الذي يعكس حضارة عربية عريقة وعميقة وأصيلة وتمنيات سعادتها بالتوفيق والنجاح .

جاء ذلك خلال كلمة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في افتتاح مهرجان القرية العربية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وذلك مساء أول أمس الاثنين والذي ينظمه مجلس شباب منطقة عسير في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة .

وأعرب ” الهاجري ” عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وبارك للجميع اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لهذا العام 2017 . وأن هذا الاختيار لم يأت من فراغ ولكنه جاء تأكيداً لما يتوفر في مدينة أبها من مقومات سياحية جاذبة وأيضاً لما تقوم به الجهات المختصة من جهود لوضع هذه المدينة العظيمة في مقدمة المدن السياحية العربية .

وأشاد سفير الشباب العربي بفعاليات مهرجان القرية العربية لما تتضمنه من أنشطة متنوعة بمشاركة عدد من الدول العربية الشقيقة ، مؤكداً حرص مجلس الشباب العربي على التضامن العربي مشيراً إلى مبادرة المجلس بإطلاق المشروع القومي للشباب العربي ” تراثي أصل عروبتي ” برعاية جامعة الدول العربية عام 2010 بجمهورية مصر العربية الشقيقة بهدف ترسيخ الهوية العربية والحفاظ على التراث وتشجيع الشباب على دعم السياحة العربية .

وقال أن المجلس نفذ المشروع في عدة دول عربية و يحرص على تفعيل برامجه ومنها مبادرة ” نحكي عن أوطاننا ” ” ومهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث ” .

وأضاف الهاجري أن مجلس الشباب العربي يعمل على تعزيز الانتماء والولاء لدى الشباب وجعلهم أكثر إدراكاً لثقافة وحضارة مجتمعاتهم ، كما يعمل المجلس على دعم ومساندة الشباب العربي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية من خلال عدة برامج ينفذها المجلس على مدار كل عام .

وأكد سفير الشباب العربي على ثقته في شباب المملكة العربية السعودية وأنهم يملكون القدرة والعزيمة لصناعة مستقبله وخدمة مجتمعه ، في الظل الوارف للنهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورؤية المملكة 2030 التي تطرح العديد من المبادرات لخدمة فئة الشباب وهذا مما يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بعماد المستقبل فالشباب هم الذين يواجهون تحديات المستقبل وتقوم على اكتافهم نهضة الأمم .

وأشار سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي أن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بإنشاء أول مجلس للشباب بالمملكة بمنطقة عسير جاءت معززة لدور الشباب وتعبيراً عن اهتمام سموه ودعمه الدائم لهم إلى أن أصبح هذا المجلس من المجالس الشبابية المتميزة الفاعلة بالمملكة لخدمة شبابها وإنه على ثقة تامة بأن الشباب على استعداد للقيام بدوره في خدمة مجتمعه وتحقيق أمنه ورخائه فلنمد لهم يد العون ونساعدهم على تحقيق ذلك .

وتقدم الهاجري بإسم مجلس الشباب العربي رئيساً ومجلس إدارته ومكتبه التنفيذي ولجانه المتخصصة وأعضائه من 19 دولة عربية أن نقدم أسمى أيات الشكر والتقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الإنسانية العربية والإسلامية التي حفظت رباط الأمة ووحدت صفها داعياً الله عز وجل أن يحفظه ويسدد خطاه . كما أعلن عن مباركه وتأييده لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد . كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس شباب المنطقة .

كما شكر مجلس شباب منطقة عسير وأمينها عادل آل عمر عسيري على ما يقوم به من جهود لخدمة شباب هذه المنطقة .