خبير زلازل : هزة أرضية تضرب إسطنبول وتؤدى لكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

خبير زلازل : هزة أرضية تضرب إسطنبول وتؤدى لكارثة
قال أستاذ الجيولوجيا وخبير الزلازل التركى ” جلال شنجور ” أن إسطنبول ستشهد أعنف زلزال فى تاريخها مفيدا أن تركيا ستنهاروقت وقوع هذه الكارثة.
وأكد ” شنجور ” أن أعنف زلزال ينتظر تركيا سيقع فى إسطنبول ومن المتوقع أن تبلغ قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.
كما أشارإلى أن قوة الزلزال ستبلغ 10 درجات فى منطقتى يشيل كوى وتوزلا بينما ستتراجع قوته إلى 8 درجات فى المناطق الساحلية الأخرى ما يعنى انهيار نصف المبانى فى تلك المناطق .
1[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله سبحانه وتعالى وحده يعلم الغيب
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 14 دقيقة
أستر يارب على المسلمين بلاد المسلمين من الكوارث والزلازل
1[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 11 دقيقة
الزلازل من الكواث التي تأتي فجأة ولا يمكن بأي حال من الأحوال توقعها , الله يستر عباده ويجنب المسلمين وبلادهم شرورها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32211 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,