خبير زلازل : هزة أرضية تضرب إسطنبول وتؤدى لكارثة - صحيفة صدى الالكترونية

إسطنبول (صدى):

قال أستاذ الجيولوجيا وخبير الزلازل التركى ” جلال شنجور ” أن إسطنبول ستشهد أعنف زلزال فى تاريخها مفيدا أن تركيا ستنهاروقت وقوع هذه الكارثة.

وأكد ” شنجور ” أن أعنف زلزال ينتظر تركيا سيقع فى إسطنبول ومن المتوقع أن تبلغ قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر.

كما أشارإلى أن قوة الزلزال ستبلغ 10 درجات فى منطقتى يشيل كوى وتوزلا بينما ستتراجع قوته إلى 8 درجات فى المناطق الساحلية الأخرى ما يعنى انهيار نصف المبانى فى تلك المناطق .