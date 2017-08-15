⁠⁠⁠⁠⁠السودان يبحث سبل تعزيز التعاون مع الإمارات والعراق وجيبوتي - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

بحث مسؤولون سودانيون، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم، سبل تعزيز التعاون وتقوية العلاقات الثنائية مع كل من الإمارات والعراق وجيبوتي.

والتقى وزير شؤون رئاسة الجمهورية بالسودان الدكتور فضل عبد الله فضل، بالقصر الجمهوري، سفير الإمارات لدى الخرطوم حمد الجنيبي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، مؤكدين ضرورة التنسيق المشترك في المجالات كافة.

وفي سياق آخر، بحث وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان مع القائم بالأعمال بسفارة العراق بالخرطوم الدكتور محمد سامر أوجه التعاون المشترك بين البلدين وكيفية تطويرها.

وأكد الوزير أن السودان يكن للعراق كل تقدير، داعيًا إلى استئناف السفارة العراقية بالخرطوم عملها حتى تكتمل اللجنة الوزارية المشتركة، وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لينعم الشعبان بالخيرات المتبادلة.

ومن ناحية أخرى، التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية حامد ممتاز سفير جيبوتي لدى الخرطوم أحمد بري، وتناول الجانبان الموضوعات التي تهم العلاقات الثنائية، وعلى رأسها الترتيبات الجارية لاستضافة الخرطوم اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين المقرر انعقادها خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر المقبل، بجانب مناقشة ترتيبات انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

وناقش الجانبان أيضًا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين على ضوء نجاح المشروع الزراعي لجيبوتي في ولاية القضارف في دعم الأمن الغذائي لشعبها، علاوة على ترتيبات زيارة وزير الزراعة الجيبوتي للسودان في نهاية أغسطس الجاري.