مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدًا للرقابة على مشروعاته في السودان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقدًا مع صندوق إعانة المرضى بالسودان للرقابة والتقييم على المشروعات التي ينفذها بالسودان.

ووقع العقد مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع فيما وقعه عن الصندوق الدكتور محمد سليمان.

وأشتمل العقد الرقابة والتقييم على مشروعات المركز وهي ” مشروع علاج الجرحى اليمنيين، ومشروع توفير الكوادر الطبية لمستشفيات الحد الجنوبي ، ومشروع توفير الكوادر الطبية للمنشئات الصحية داخل اليمن التي يمولها المركز ويتابعها مع جمعية الهلال الأحمر السوداني .