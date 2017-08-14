⁠⁠⁠⁠⁠موظف يتحرش بأوروبية في المصعد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت مهندسة أوربية مُقيمة في الإمارات ، ببلاغ لشرطة دُبي تتهم فيه موظف يحمل جنسية دولة عربية بالتحرش بها جسدياً ، وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء إليها داخل المصعد بعد أن أخبرها أنه يشعر بالحزن ويريد من يحضنه .

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت في طريقها إلى شقتها في حوالي الساعة 3.30 صباح يوم الواقعة ودخلت المصعد بأحد الأبراج في منطقة المارينا، ودخل وراءها المتهم وضغطت على زر الطابق 62 فيما ضغط هو على زر الطابق 64 وكانت تفوح منه رائحة الكحول، ويتحدث كثيراً فسألها عن اسمها وجنسيتها، ثم أخبرها أنه حزين وبحاجة إلى من يحضنه فربتت على كتفه من الخلف كي تهدئه، ثم فوجئت به يتحرش بها، فدفعته لتترك مسافة بينهما وسألها ما إذا كان هناك أحد في شقتها فاجابته بـ ” نعم ” لكنه واصل الحديث معها بألفاظ خادشة للحياء.

ثم غادرت المصعد وأبلغت الشرطة بعد أربعة أيام من الواقعة.

وذكر شاهد من شرطة دبي إن المجني عليها كانت خائفة من أن يتعقبها المتهم إلى شقتها، لافتاً إلى أنه سأل موظف أمن في البناية فذكر بأن هناك شكوى أخرى على المتهم ذاته وحصلت الشرطة على تسجيل كامير المراقبة، وتم القبض على المتهم الذي أنكر تحرشه بالمتهمة، مشيراً إلى أن كل ما حدث كان برضاها، وأنه حضنها لأن ثمة صداقة تربطهما سوياً، وهناك محادثات بينهما على واتس اب، فطلب منه إبراز المحادثات إلا أنه ادعى حذفها، فطلب منها إبراز رقمها، فتبين أنه لا يملكه فتم القبض عليه.