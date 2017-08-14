⁠⁠⁠⁠⁠موظف يتحرش بأوروبية في المصعد - صحيفة صدى الالكترونية

موظف يتحرش بأوروبية في المصعد
تقدمت مهندسة أوربية مُقيمة في الإمارات ، ببلاغ لشرطة دُبي تتهم فيه موظف يحمل جنسية دولة عربية بالتحرش بها جسدياً ، وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء إليها داخل المصعد بعد أن أخبرها أنه يشعر بالحزن ويريد من يحضنه .
وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها كانت في طريقها إلى شقتها في حوالي الساعة 3.30 صباح يوم الواقعة ودخلت المصعد بأحد الأبراج في منطقة المارينا، ودخل وراءها المتهم وضغطت على زر الطابق 62 فيما ضغط هو على زر الطابق 64 وكانت تفوح منه رائحة الكحول، ويتحدث كثيراً فسألها عن اسمها وجنسيتها، ثم أخبرها أنه حزين وبحاجة إلى من يحضنه فربتت على كتفه من الخلف كي تهدئه، ثم فوجئت به يتحرش بها، فدفعته لتترك مسافة بينهما وسألها ما إذا كان هناك أحد في شقتها فاجابته بـ ” نعم ” لكنه واصل الحديث معها بألفاظ خادشة للحياء.
ثم غادرت المصعد وأبلغت الشرطة بعد أربعة أيام من الواقعة.
وذكر شاهد من شرطة دبي إن المجني عليها كانت خائفة من أن يتعقبها المتهم إلى شقتها، لافتاً إلى أنه سأل موظف أمن في البناية فذكر بأن هناك شكوى أخرى على المتهم ذاته وحصلت الشرطة على تسجيل كامير المراقبة، وتم القبض على المتهم الذي أنكر تحرشه بالمتهمة، مشيراً إلى أن كل ما حدث كان برضاها، وأنه حضنها لأن ثمة صداقة تربطهما سوياً، وهناك محادثات بينهما على واتس اب، فطلب منه إبراز المحادثات إلا أنه ادعى حذفها، فطلب منها إبراز رقمها، فتبين أنه لا يملكه فتم القبض عليه.
الرعد[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 1 ساعة
اغلب الشاكل من هذا النوع في الامارات تبداء من المصعد-يمكن لطول المسافه مثلا-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 1 ساعة
خربان من البدايه فلا غرابه ,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
خربان من البداية فلا غرابة ,, كلمات ليس لهاا معنى ابو محمد لاتكتب مالا تعلم معناه (( فأنت تعشق ولكن بكبرياء ))
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 1 ساعة
وينك ياابو عمار ,, ؟؟
.. خذ شغالتك ياما للغنيمه وحط شبك حرامي على النوافذ من برا ، ماينفع تقفيل الباب والشباك مفتوح ,,
,, هربت من شباك الملحق وجت تمصول بصدى ,,
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 1 ساعة
تلك الابراج فى منطقة المارينا من المفترض وحسب علمى يوجد بها كاميرات مراقبة مثبتة داخل جميع المصاعد تعمل على مدار الساعة 24 ساعة وأن كان المتهم تحرش بها فعلا فسوف تظهر بكاميرا المصعد الداخلى ولايمكن أنكار تحرشه بالمتهمة
عودة الاجانب فى الساعة 3.30 صباحا طبيعى بالنسبة لهم لانهم وطبيعة حياتهم فى دولهم
ولكن هنا لماذا تأخرت فى تقديم الشكوى ضد المتهم ؟؟ ” وأبلغت الشرطة بعد أربعة أيام من الواقعة” هل لوجود سبب ما لديها ؟ هل لانها كانت تحت تأثير السكر أو المخدرات ومن المعروف ان المخدرات و المسكرات تبقى بالدم لمدة من 24 الى 48 ساعة حسب الكمية الت تعاطها الشخص وخافت ان يتم عمل فحص دم لها عند تقديم الشكوى
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 1 ساعة
فاقد حنان اجل هههههههة
الشرطة الحيم تحضنك حضن عمرك ماتنساة
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 56 دقيقة
كل شي تستطيع منعه ياا ابو محمد الى الحب فأنت لاتملك قلوب الآخرين لكي تتلاعب بمشاعرهم دعك من ابو عمار وانظر الى ماهو اهم .. فالضعيف الذي يخاف من العشق والحب شخص هزيل متفكك ومنفرد من المجتمع لأنه لايملك قلوب مثل قلوب البشرر إنما قلب من حجرر .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12209 ] نشر منذ 56 دقيقة
قصدك الدكتوره يا بو محمد
يا ليت تقبل فيني كان ابدلها بوحده من اللي عندي وابداء معها حياة جديد استرد بها شبابي اللي سرقوه مني الاربع المدرعات
لكن المشكله يا عزيزي الدكتوره ما تبي الا انت والضاهر انها تعرفك عن قرب لذلك توكل على الله واخذها مسيار يا اخي والشهود موجودين وعلى فكره سرك في بير ماله قرار 🙂
الرعد[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 54 دقيقة
يابو محمد -ماعاد تنفع الشبوك مع هالتقنيه الحديثه لو انت في قاع البحر وعلى ع سطح القمر التواصل جاي جاي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 48 دقيقة
ألا يا ليل الليالي ,,, متى تنجلي ,,,,,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12209 ] نشر منذ 39 دقيقة
ابو محمد
الدكتوره كلامها منطقي وعقلاني والمفروض تبادلها نفس المشاعر يا اخي
وبعدين معاك يا بو محمد ترى هذا لا يجوز شرعا و لا عرفا انك تترك دكتوره بتحبك !!!!!! احمد النعمه
من يحصل في هذا الزمن احد يحبه وخصوصا في هذا الجو الحار
وبعدين الدكتوره ايش تبي منك بما انك رافض حبها ؟ فيه شي وانت مخفيه عنا وتتهرب من ملاقاتها 🙂
الرعد[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 37 دقيقة
ابو محمد
هههههههه
الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح عليه وما الاصباح منك بامثلي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32024 ] نشر منذ 31 دقيقة
آآآخ يا ابو عمار ماش مافيك فزعه لأخيك ,,
,, ابي احولها للرعد عساه يرزم عليها ويعجبها رزيمه ,,
,, استلمها يا رعد الخير وامطر عليها ، اظنها خافت من مدرعات ابو عمار وهجت من الملحق ،،
,, لكن تلقاها انت وبالمبارك عليك ,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 25 دقيقة
آه ياا ابوعماار يسلم ,, كلامك عقلاني ومنطقي ,, لكن لاأملك الحب فالحب قد اعطيته ل (( ابو محمد )) فلا أستطيع الحياة بدونه لكن لابد من يوم يعي كلامي ويستيقض من خوفه ويتزوجني ..
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 24 دقيقة
ابو (( محمد )) لست سلعة تتاجر به بين القلوب ,, دع قلبي لقبك وأقدم ولاتخف .