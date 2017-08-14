وثيقة سرية تكشف تقديم قطر مليون دولار لـ " كلينتون " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت إحدى الرسائل الإلكترونية السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أن قطر قدمت في 2012 هدية بقيمة مليون دولار لزوجها الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بمناسبة عيد ميلاده عبر مؤسسته الخيرية.

وبحسب الرسالة التي نشرها ” ويكيليكس ” ، بعد اختراق البريد الإلكتروني لـ جون بوديستا مدير حملة هيلاري كلينتون الانتخابية 2016، وعدت الحكومة القطرية كلينتون بهذا المبلغ في العام 2011، لكنها أعطته للمؤسسة في العام 2012.

وقال أميتاب ديساي المسؤول في المؤسسة على بريده الالكتروني إن ” السفير طلب رؤية دبليو.جيه.سي (وليام جيفرسون كلينتون) لمدة خمس دقائق في مدينة نيويورك لتقديم شيك بمبلغ مليون دولار، وعدت به قطر بمناسبة عيد ميلاد دبليو.جيه.سي في 2011 “.

وأخفت كيلنتون حصولها على هذا المبلغ في انتهاك أخلاقي من جانب وزيرة الخارجية السابقة، خصوصا بعد توقيعها للوثيقة الأخلاقية في العام 2009، في أثناء توليها حقيبتها الوزارية وتعهدها بإبلاغ الدولة بتلقيها أي تبرعات أو أموال من جهات أجنبية.

وأكدت مؤسسة كلينتون، أنها قبلت هدية قيمتها مليون دولار من قطر في أثناء عمل هيلاري وزيرة للخارجية الأمريكية، دون إخطار وزارة الخارجية حتى على الرغم من تعهدها بالسماح بمراجعة التبرعات الجديدة من الحكومات الأجنبية.