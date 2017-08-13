 نائب خادم الحرمين يأمر بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي - صحيفة صدى الالكترونية

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نائب خادم الحرمين يأمر بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي

نائب خادم الحرمين يأمر بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي
عادل الحربي(صدى):

أمر نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي التي تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.

كانت الطفلة حلا العنزي ناشدت ولي العهد من خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأنها تحتاج والدتها بجوارها ، ونشرت صدى الموضوع بالكامل تحت عنوان

بالفيديو.. الطفلة حلا العنزي تطالب مجدّدًا جمعها بوالدتها

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1940 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله الف خير يا صاحب السمو واطال في عمرك وجعله في ميزان حسناتك .
اللهم آمــــــــــــــــــــــين يا رب العالمين .

[ عدد التعليقات: 31984 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاه الله خير ,,

,, هذا هو المأمول ، ولكن غير ميئوس منه ، لأن حكومتنا أهل للمواقف الإنسانيه ، ولاهي غريبه من ابن سلمان ,,

,, حفظهم الله جميعاً ، ذخراً للإسلام والمسلمين والمستضعفين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 56 دقيقة

جزاك الله خير ياسمو الامير . نعم نعم هذا الامير يراعي الرعية .

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 42 دقيقة

وصلي يابلدي …..

لا حول ولا قوة الا بالله
يالله تساعده وتقومه بسلامه (يا حلا العنزي)

[ عدد التعليقات: 4932 ] نشر منذ 12 دقيقة

شكرا لله ثم لاميرنا ولي العهد قريب جدا من هموم الشعب الله ينصره على كل عدو

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