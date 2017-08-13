نائب خادم الحرمين يأمر بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أمر نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنهاء معاناة الطفلة حلا العنزي التي تتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.

كانت الطفلة حلا العنزي ناشدت ولي العهد من خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، بأنها تحتاج والدتها بجوارها ، ونشرت صدى الموضوع بالكامل تحت عنوان

بالفيديو.. الطفلة حلا العنزي تطالب مجدّدًا جمعها بوالدتها