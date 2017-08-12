بالفيديو.. الطفلة حلا العنزي تطالب مجدّدًا جمعها بوالدتها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعادت الطفلة حلا حجاب العنزي؛ التي تعالج بمستشفى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مناشدتها بأن تكون والدتها التي منعتها أنظمة الأحوال المدنية من الحصول على هوية، معها في المستشفى، بعد أن أصبحت الحاجة ملحة إليها بعد أن أجرى الأطباء عملية بتر لقدمها الخميس الماضي.

ونشرت ” العنزي ” ، مناشدتها بمقطع فيديو تمّ تسجيله، أمس الجمعة، من المستشفى نفسه شارحة فيه معاناتها من نزيف في المستقيم وتضخم الأوعية الدموية وتشوّه بقدمها اليمنى، بترت بسببه أمس الأول.

ووالدة حلا من فئة ” البدون ” التي لا تسمح لها الأنظمة في المملكة بالحصول على هوية تخولها للسفر مع ابنتها، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على نفسية الطفلة، واحتاجت إلى والدتها بجوارها في أثناء مكوثها في المستشفى.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدة الطفلة، ودشنوا هاشتاقات متعددة منها ” #بعيدة_عن_والدتها ” ، و ” #يا ولي_العهد_حلا_تبي_تشوف_أمها ” ، و ” #حلا_العنزي_تناشد_ولي_العهد ” .

